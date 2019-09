Monteserín promete de nuevo el museo del cómic

Mariví Monteserín, la alcaldesa de Avilés, prometió el año pasado un museo del cómic en Avilés y ayer lo volvió a prometer. Porque las palabras que pronunció el año pasado durante la clausura de las vigésimo terceras Jornadas del Cómic no se han materializado en proyecto alguno. Pese a ello no ceja en su empeño: "Queremos que Avilés sea referente del cómic del norte de España a lo largo de todo el año. Y por eso el próximo año contaremos ya con la presencia de un museo del cómic para que no solo tenga una notoria presencia en Avilés a lo largo de una semana al año, sino que su presencia sea permanente, con una programación de actividades atractiva durante todo el año", aseguró ayer ante un arrebatado auditorio de Avilés.