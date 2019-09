El último adiós a Silvino Torre, el guerrero idealista de la escena

Del valle de L'Escobal al valle de L'Escobal. El actor Silvino Torre ha cerrado el círculo de su vida, que fue corta, "pero plena". Se murió deprisa -el viernes, en Cabueñes, en Gijón- y toda la profesión en Asturias se quedó congelada. Tenía 52 años de nada y todo el cariño del mundo. "En un solo montaje me ayudó a aprender a fumar en pipa, viéndole supe cómo beber agua 'con cara de haber bebido mucho vodka', veía en él cómo relativizar opiniones ajenas sin esfuerzo, me convenció de que 'meterle fuego y empezar de cero' a veces sí, de verdad que sí, es la mejor opción. Le vi apoyar a sus colegas sin necesidad de saber todos los detalles", se lamentó la actriz Cristina Cillero al hacer un resumen de su relación con Torre, actor, esgrimista, montañero y defensor profesional de la profesión teatral, tocada por tantos zambombazos, incluso por los oficiales.

Los suyos más íntimos le han devuelto al valle en el que vino al mundo: L'Escobal, en la parroquia de Santa Bárbara, donde guardó sus raíces que se desbordaron por Gijón a la semana de llegar al mundo. Allá por 1967.

El dramaturgo Jorge Moreno resumió su lamento en un número: "Trabajamos juntos en once montajes. No estaba hecho para este tiempo. No le escuchabas analizar su trabajo después de la función: entraba en escena, interpretaba su papel. Y a por el siguiente", dijo. Todos ven a Silvino Torre como un actor del tajo: el tío de las animaciones y Lord Stanley en "King Richard", el obrón aquel de Laura Iglesia: "Lo conocí en los ochenta, mucho antes de que empezáramos los dos en el teatro. Éramos animadores socioculturales. Campamentos, todo eso", cuenta la directora de "Higiénico Papel", una de las compañías en las que Torre se movió con celeridad. Otra fue "Barataria", la de Roberto Corte, la de "Travesía sobre nieve de Bagdad". "La última vez que le vi fue como hace diez días. Nos cruzamos en un semáforo, nos apartamos y estuvimos poniéndonos al día un rato. Nadie sabía de su enfermedad", confesó Corte.

"Era un tipo independiente, el que más, un guerrero, un idealista, un grande", aseguró Iglesia, que le dirigió en "Punto y coma", de Adolfo Camilo Díaz, en "Cielos"... "El personaje que más recuerdo porque lo bordaba y parecía estar hecho para él es el de caballero de Cachupi de Lot, un espectáculo de calle de la época medieval", añadió la productora Rosa Garnacho. Un "actor de raza" que optó por la discreción hasta su último día.