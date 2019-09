Macron usará una aplicación en el móvil para controlar a su equipo al minuto

Como el presidente francés, Emmanuel Macron, considera que su Gobierno no es lo suficientemente moderno y rompedor, que las reformas se estancan y que sus ministros no avanzan lo bastante rápido, ha acudido a la tecnología con una aplicación para teléfono móvil mediante la cual seguirá al minuto el avance de cada departamento, la puesta en marcha de cada medida y la eficacia de cada reforma. Por el momento, solo los miembros de la administración tendrán acceso a la aplicación, aunque en el equipo de Macron hay voces que piden que se abra al público.

En la "app" cada Ministerio tiene un espacio dedicado y, dentro del mismo, cada reforma aparece valorada en función de su grado de aplicación.

Una barra de estado va cambiando del color rojo al verde a medida que el proyecto en cuestión va tomando forma: un ministerio con mucho rojo será sinónimo de parálisis.

El presidente francés, un fervoroso partidario de los modernos sistemas de gestión empresarial, cree que las nuevas tecnologías deben servir incluso en los anquilosados procedimientos gubernamentales.

Así se lo hizo saber a sus ministros durante el seminario que los reunió el 11 de septiembre. El tono fue marcial. Como un profesor que regaña. "Os podría haber cambiado a todos los que estáis en esta mesa. Os he mantenido, pero os he pedido que cambiéis. Si no cambiáis, yo os cambiaré. Tenéis dos meses para avanzar, comunicar y seguir la evolución de vuestras reformas", clamó el jefe del Estado. Macron vive pegado a su teléfono móvil. Los ministros están acostumbrados a recibir de madrugada mensajes de un presidente que cultiva la imagen de un capitán siempre al timón.