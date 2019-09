Ric Ocasek, líder de la banda de new wave "The Cars", muere a los 70 años

El que fuera cantante del grupo de new wave "The Cars", Ric Ocasek, de 70 años, fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan por su exesposa, la exmodelo de origen checo Paulina Porizkova. Al parecer, la muerte le sobrevino por causas naturales.

En 1978, Ric Ocasek y su banda saltaron a la fama con un álbum que cosechó muchos éxitos, sobre todo con los temas "My Best Friend's Girl" y "Just What I Needed.". Su álbum más exitoso fue "Heartbeat City" (1984). A él pertenece "Drive", su canción más popular, número 3 en Estados Unidos que ganó gran notoriedad cuando fue usada en un vídeo sobre la hambruna en Etiopía preparado por Canadian Broadcasting Corporation y presentado por David Bowie en 1985. Además, "The Cars" participó en el concierto "Live Aid" celebrado en el estadio de Wembley en Londres en julio de 1985.

La banda introdujo efectos electrónicos propios del estilo new wave a canciones pop de estructura clásica. Pero como tantos otros grupos musicales, la banda se separó en 1988, aunque parece ser que no pudieron estar mucho tiempo en solitario porque en el año 2011 se volvieron a juntar después de que Ric Ocasek escribiera nueva canciones pensadas para tocar en compañía.

Sin embargo, el cantante trabajó como productor de varios grupos, como "Weezer", "Nada Surf" y "No Doubt".