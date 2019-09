"España tiene una calidez rara, es como Disneylandia", afirma Rhodes

La forma en que relató los abusos que sufrió de niño y cómo la música le mostró un mundo que merecía la pena vivir convirtieron al pianista James Rhodes en un gurú de la divulgación cultural. Con una nueva obra que abunda en esa línea, "Playlist. Rebeldes y revolucionarios de la música", cuenta cómo España ha tenido un efecto balsámico similar.

Rhodes y el paleontólogo madrileño Juan Luis Arsuaga participarán en el ciclo "Palabra del Centro Niemeyer". El músico presentará el 22 de octubre su última publicación y el 11 de diciembre cerrará el año Arsuaga, quien presentará su última obra "Vida, la gran historia".

"Después de Londres, España es para mí como Disneylandia, tiene una calidez muy rara. Estoy honrado de compartirla y siento que tengo una nueva familia aquí", dijo ayer el artista británico en Madrid tras anunciar que estudia solicitar la nacionalidad española, sobre todo tras el "Brexit".

Provisto de sus gafas de gruesa montura negra, zapatillas de colores, el pelo cano despeinado y expresiones coloquiales como "más chulo que un ocho", Rhodes (Londres, 1975) ha reconocido que "sería maravilloso" tener el pasaporte del país en el que reside desde hace ya dos años.

"Pedro Sánchez, ¡no me mandes de vuelta, por favor!", ha pedido, tirando del mismo tono cómico y cercano con el que aborda su tercer libro. El autor de "Instrumental", al que siguió un manual sobre cómo aprender a tocar el piano de manera fácil, insiste en "Playlist" (Planeta) en su idea de restituir la música clásica a un lugar central en nuestras vidas a través de siete compositores fundamentales, humanizados en sus virtudes y defectos.

"Es el libro que me habría gustado leer de niño, pero entonces no existían, y estoy muy orgulloso de él, del que más", asegura.

Su punto de partida es que es falsa la idea de que para disfrutar de la música clásica "necesitas ser muy rico y educado, porque es alta cultura". "¡Qué chorrada!", protesta. Desde esa óptica ha escrito un libro que es "una celebración de la música", con el lenguaje "ligero" de los adolescentes, pero concebido "para todo el mundo", como "un trampolín a un mundo nuevo" que a él le "salvó la vida".

"Entendí que este no era un mundo tan horrible si contenía esta parte hermosa, como un rayo de luz, y no solo me pasó a mí, también a muchos otros niños que sufren bullying o maltrato familiar", dice, antes de denunciar que "la educación musical está en crisis" porque "los niños no votan" y a los políticos les da igual.