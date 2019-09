"Si va mal, tampoco pasa nada", afirma Amaia sobre su debut discográfico

Un año y ocho meses después de su triunfo en "Operación Triunfo" 2017, que fue seguido por cuatro millones de espectadores, Amaia Romero publica al fin su debut discográfico, bajo el título "Pero no pasa nada", sorprendente y paradójico, toda vez que el suyo es uno los álbumes más esperados de la temporada.

"No quería que sonase muy intenso, que fuese coherente con las canciones y, además, es una coletilla que digo desde pequeña, porque tiendo a relativizar las cosas. También por la espera y las expectativas, porque si va mal, tampoco pasa nada", afirma.

Romero (Pamplona, 1999), que representó a España en Eurovisión 2018, ha querido tomarse "con calma" la preparación de un álbum que ha sido producido por su ídolo Santiago Barrionuevo (de la banda argentina "Él Mató A Un Policía Motorizado") y que lleva su firma a solas o en coautoría en todos los temas excepto uno.

El resultado es un disco de "pop indie" lánguido ("con ese punto melancólico que a mí me gusta mucho", apunta su responsable) y que aborda todas las fases del amor con letras muy sencillas, escritas como una declaración impulsiva de Amaia al otro. "No sé hacer letras muy complejas. Lo que escribo es bastante literal, como si lo hablara. Soy una chica de 20 años al final y, aunque ahora esté un poco liada, tengo los sentimientos normales de esta edad", argumenta. "El de este disco es un sonido que me representa bastante, pero no sé si es mi sonido, porque no sé siquiera si lo tengo. Creo que tengo muchos sonidos que me gustan", apunta ante un álbum del que emana por momentos su admiración por Marisol.