Alejandro Sanz elige Asturias para su último videoclip: así suena "El trato" en El Franco

El videoclip del último trabajo de Alejandro Sanz, "El trato", tiene sabor asturiano. El cantante escogió Cabo Blanco (en El Franco) para grabar el vídeo que acompañan a su último tema. El videoclip, que se estrenó en la noche del jueves, acumula más de 65.000 visualizaciones en apenas 9 horas.

"Me he venido a este paisaje. Me deja sin habla. Espectacular. Muchas gracias Asturias. Gracias por ponerte tan bella para dejarnos grabarte. Os quiero mucho. Puxa Asturias", expresa el cantante en un vídeo que subió a sus redes sociales en julio, cuando viajó a la región para grabar el videoclip.