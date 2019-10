Letizia, reina y madre en la encrucijada

Los miembros de la realeza también tienen sus cuitas y sus pequeños problemas, cuestiones que de vez en cuando trascienden para desgracia de sus protagonistas y satisfacción del pueblo llano, que ve cómo reyes y príncipes afrontan los mismos tinglados y preocupaciones que la vecina de al lado. Ahí esta Meghan Markle, quien antes de convertirse en Duquesa de Sussex al casarse con Enrique de Inglaterra ya tropezó con su padre. Éste no para de rajar sobre su hija, que si no le llama, que si no le deja ver al nieto, que si va a la boda, que si no€ Sus hermanastros no se quedan cortos y todo ello ha "humanizado" a Meghan pues muchas familias desestructuradas han visto reflejada su historia en la de la duquesa. "Hola" recoge esta semana que su marido ha tomado cartas en el asunto y trata de poner a raya a los tabloides para que no se pasen. El objetivo: no acabar convertida en una especie de Lady Di.

"Hola" se ocupa de más problemas de sangre azul, los de Letizia. No tanto problemas como preocupaciones. La Reina de España afronta con nervios un mes crucial para su primogénita y heredera, Leonor, quien en unos días aterrizará en Oviedo para participar en la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias", llamados así en su honor como primero lo fueron en el de su padre. "Doña Letizia en un momento crucial como reina y como madre", titula la revista en portada ante una imagen de la monarca pensativa con el mar de fondo. Además, otra royal, la futura Duquesa de Alba pero de momento sin más título que "reina del estilo" ("Hola" dixit), Sofía Palazuelo, afronta el primer aniversario de casada. Y una noticia de última hora que ha logrado colarse en el quiosco: el disgusto de Isabel Pantoja ante el mal estado de salud de su madre. Ésta está ingresada con un pronóstico no muy favorable.

"Lecturas" abre sus páginas a Dinio, el modelo exnovio de Marujita Díaz y de unas cuantas más que ahora ha sentado la cabeza. Lo cuenta en una entrevista y dice que sus hijos le han ayudado a dejar las drogas: "Mi familia me ha salvado la vida". El exmarido de Mónica Naranjo cuenta que al lado de la cantante "sentía miedo". Y a los 12 años Kike, hijo de Bertín Osborne y Fabiola, posa para la revista con su madre, quien habla de su enfermedad.

"Prefiero irme yo antes que mi madre. Lo es todo", recoge "Semana". Es una frase atribuida a Isabel Pantoja, que llena la portada con una foto de su rostro, preocupado, en una ida o venida del hospital. Contento está David Bustamante, que sigue feliz con Yana Olina, a quien atribuye haber aprendido a aceptarse como es. Rocío Flores, hija de Rociíto y nieta de Rocío Jurado, cumple 23 años. "Siete sin hablarse con su madre", recalca la revista en relación al enfado de ambas. De estrena está Kiko Matamoros con su novia Cristina. Según "Semana", ambos se van a vivir a un piso de lujo de 5.000 euros al mes.

"Diez Minutos" lleva a portada a María Lapiedra y Gustavo, a puntos de ser padres de una niña a la que llamarán Mia. Genoveva Casanova sale en defensa de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, muy criticado por su libro de memorias. Para ellas ha sido "valiente". La revista se afana por explicar qué va a ser ahora y cómo va a afrontar el día a día Christian Gálvez tras suspenderse su exitoso programa televisivo "Pasapalabra". Y no falta en portada la Pantoja, ante el grave estado de salud de su madre.