La boda a prueba de redes sociales de Rafa Nadal

Acostumbrado a ganar en las principales pistas de tenis del mundo, no iba a ser difícil para Rafa Nadal hacer un "match point" contra Facebook, Instagram, Twitter o la red social que pite en el momento. Y lo ha hecho. Su boda con Mery (Xisca para "Diez Minutos" y un gran número de seguidores que se ha quedado en la primera parte de su eterno noviazgo) Perelló ha estado blindada frente a móviles y les ha salido bien. El enlace está en todas las portadas de las revistas del quiosco rosa ("Hola", "Lecturas", "Semana" y "Diez Minutos") con la misma foto facilitada por el ya matrimonio; además, no ha aparecido ninguna otra de la ceremonia, la fiesta o la "post-fiesta" que pudieran hacer alguno de los 250 invitados. Ni una que se sepa. Y mira que eran muchos. Eso sí que ha sido conquistar todo un Gran Slam para Nadal en estos tiempos que no hay manera de evitar las dichosas fotos de postureo.

La pareja de guapos es la protagonista absoluta del mundo del colorín esta semana. La otra es indiscutiblemente la Princesa de Asturias. Leonor de Borbón y Ortiz se cuela en casi todas las portadas, donde le dedican elogios y piropos tras su debut en Oviedo con su primer discurso en la ceremonia de los premios "Princesa". "España se emociona con su princesa", titula "Semana". Para "Diez Minutos" ha sido un "exitoso debut". Y en "Hola" hablan de "emoción, lágrimas y aplausos". En esta revista llevan a portada también una foto de las dos reinas, Letizia y Sofía, abrazadas ante el teatro Campoamor. Todo indica que Leonor ha llegado para quedarse y que la presencia pública de la heredera al trono va a ser mayor progresivamente a partir de ahora. Otra royal, Meghan Markle, está en cambio en retirada. "Lecturas" anuncia que la Duquesa de Sussex "se derrumba". Al parecer tanta presión de los medios no ha sentado nada bien a la mujer de Enrique de Inglaterra, bastante enfadado por el trato que se dispensa a la duquesa, de la que teme que acabe como su madre Lady Di. Así las cosas, la pareja se va de aquí a fin de año a Estados Unidos (país natal de ella) para poner tierra de por medio. No volverán a Reino Unido hasta Navidad.

"Hola" completa la primera plana con otras dos bodas del fin de semana: una patria, la de Irene, la hija del exministro José María Michavila, con Ramón Lladó; otra europea, la de Napoleón Bonaparte (pretendiente al trono de Francia y, mientras tanto, financiero en la City de Londres) y Olympia von und zu Arco-Zinneberg, condesa y bisnieta del último emperador de Austria, Carlos I, dedicada a administrar el patrimonio artístico de su noble familia.

"Semana" anuncia que Cayetano Rivera y Eva González se mudan a un chalet a las afueras de Madrid. En "Diez Minutos" llevan a portada a Iker Casillas y Sara Carbonero paseando por Oporto: "Más unidos que nunca en su dura lucha". Y cuentan también que el acto Álex González tiene más que consolidado su noviazgo con la diseñadora Blanca Bleis. "Lecturas" completa su portada con dos televisivos: Kiko e Irene Junquera.