Reinas de la pasarela sin etiquetas

Para romper con el canon de belleza establecido, cada vez son más las mujeres que defienden que la moda no debería entender de tallas y que un buen conjunto debería poder lucirse en cuerpos de todo tipo. Esta corriente a favor de lo "curvy", que se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales, tiene también presencia en la región con el desfile "Miss Real Model Asturias", que celebró ayer en Gijón su segunda edición. Las 20 mujeres participantes, divididas en las categorías de "real", "curvy" y "plus", contaron también este año con una recién estrenada categoría única masculina. Tras tres pases con distintos conjuntos se han seleccionado como los futuros representantes del certamen nacional, por orden de categoría citada, a los modelos Amanda González, Raquel Alonso, Jéssica Morán y Unai López . Esta segunda cita también tomará Gijón como sede el próximo 23 de noviembre.

"Me presenté porque todos somos iguales, pero hay que tener valor para subirte a una pasarela si pasas de cierta talla. Yo soy la más gordita de este desfile y no tengo complejo, pero muchas chicas como yo sí". Así lo explicó Ángela Iglesias Gayol, una joven coañesa de 26 años. Espera que una mayor normalización a este respecto ayude a diversificar también el sector textil. Según su experiencia, en la mayoría de tiendas conocidas resulta "casi imposible" encontrar ropa de su talla, que por lo general tiende, además, a ser más cara. "Si voy al centro comercial y hay 30 tiendas, yo no entro en la ropa de 28 y eso no es justo, igual que no lo es que para comprarme un pantalón tenga que pagarlo el doble de caro. Tengas una talla 34 o una 60 deberías poder vestirte igual", reivindicó.

Iglesias, a día de hoy, no tiene ningún problema con su cuerpo, pero se animó a participar en el desfile de ayer para ganar en "visibilidad". "Lo que buscamos es mostrar que todos los cuerpos son distintos. Yo no tengo muchos más problemas para encontrar ropa que una chica que vista una talla 30, por ejemplo. Al final solo se ponen a la venta ciertas medidas y tenemos que hacer que eso cambie. Este desfile es más una lucha que otra cosa", aseveró. La joven, por otro lado, también lamenta la nueva moda de criticar el peso de las mujeres achacándolo a "cuestiones de salud". "No tiene por qué tener nada que ver. Yo estoy más sana que mucha gente con talla normal, pero la gente da por supuesto cosas que no son", aseguró.

El certamen nació el año pasado de la mano de la gijonesa Carolina Pérez, que insistió en la idea de Iglesias de que la moda de pasarela siempre muestra a "mujeres muy delgadas que encajan en un canon estipulado", pero que en absoluto representa la variedad real del cuerpo femenino. "Queríamos darle la oportunidad a estas mujeres de poder subirse a una pasarela y vestirse con ropa normal. No es raro que a partir de ciertas tallas no encuentres modelos juveniles y tengas que llevar un tipo de ropa más propio de gente mayor que tú", razonó.

Para una inmersión total, los 24 inscritos contaron con la colaboración de marcas de ropa para vestir sus conjuntos y profesionales de maquillaje para que una puesta en escena perfecta. El objetivo para el próximo año, según Pérez, es que más chicos se apunten a la iniciativa, también los de tallas grandes.