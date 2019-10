María Teresa Campos: la diva televisiva está de vuelta

No han sido fáciles los últimos años para María Teresa Campos, antaño reina catódica pero de un tiempo a esta parte de capa caída. Hasta ahora. La diva televisiva está de vuelta. Así lo deja ver en "Lecturas", a la que concede la primera entrevista en un año. "Yo no soy una pobre resentida", clama la Campos desde la portada, para la que posa estupenda y con modelazo exclusivo de Alejandro de Miguel en su casa. La presentadora reivindica su lugar, pone los puntos sobre las íes en las críticas que recibe de "sus enemigos" y deja ver que en breve estará en la televisión: "La gente me pregunta por la calle". La revista completa portada con "El cejas", de "GH Vip", que ha comprado una casa a su madre y está de lo más orgulloso; y con Mila y Jorge Javier, ya que el segundo escribe una carta abierta a la primera, que está encerrada en la casa "GH".

Días de susto los que vive la asturiana Paula Echevarría. La socialité y actriz ha denunciado amenazas y persecución de un fan, tal y como cuenta "Semana" en exclusiva. Acosada también está Isabel Pantoja, pero no precisamente por un seguidor entusiasta, sino por Hacienda. La revista asegura que debe 2,5 millones, una cifra que crece pese a sus contratos millonarios. Por Japón han estado los Reyes de España, en la coronación de Naruhito. "Semana" repasa los modelos que lució Letizia: "Deslumbra". Son jóvenes y se han dado una segunda oportunidad: Laura Matamoros y Benji se han reconciliado y la revista ha pillado una de sus románticas salidas, documentada en fotos.

"Hola" entra hasta la cocina en la casa de Helen Lindes y Rudy Fernández, que estrenan pisazo en Madrid. La modelo posa en cada rincón y son muchos: tres plantas, piscina, gimnasio y cancha de baloncesto. Isabel Preysler y Victoria Federica fueron dos de los muchos invitados a la puesta de largo de las hijas de Alberto Alcocer y Margarita Hernández. Ambas coincidieron en el tono de sus elegantes trajes: en rojo. La madre del hijo de Camilo Sesto habla para "Hola" a punto de cumplirse los dos meses del fallecimiento del cantante. Lourdes Ornelas se queda a vivir en Madrid, no vuelve a México, porque así se lo ha pedido Camilín, heredero universal de la fortuna del artista. Y hay nueva pareja de famosos, una que sorprenderá y de la que algo ya se sospeschaba: Sibi Montes, hermana de Lourdes Montes y cuñada de Fran Rivera, sale con el torero "El Tato", expareja de Raquel Revuelta.

En pleno otoño, Alejandro Sanz sigue disfrutando de la playa. El cantante y su novia Rachel han disfrutado de varios chapuzones. "Pasión en la playa" titula "Diez Minutos", que ofrece un amplio despliegue fotográfico de la escapada al mar. La modelo Eva González se fue de boda, a la del torero Paco Ureña, y destacó con su vestido. Esto la lleva a colarse en la portada de la revista, que también ha cazado a Miguel Ángel Silvestre camino del "gym" y da coba a Isabel Pantoja. "Yo tengo carné de cantante, no como otros", sentencia la folclórica. Ahí es nada.