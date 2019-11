Toyos: "La Tierra no gira, la hacen girar los DJ"

Una tarde de finales de 1979 Alberto Toyos estaba en el estudio de Radio Asturias y le dijeron: "Hay que empezar ya, hazlo tú". No recuerda lo que pinchó, pero así comenzaron Los 40 Principales Asturias. Ayer la cadena celebró cuatro décadas, desde aquellas primeras horas, "tres por la mañana y tres por la tarde", hasta las trece horas seguidas de música pinchada en directo. Toyos, la voz de la música en Asturias, estaba ayer nervioso porque sabe perfectamente lo que para varias generaciones han supuesto esos 40 años de Los 40. "Hemos contribuido a que a la gente le guste la música", dijo y lo confirmó el concejal de Cultura, José Luis Costillas, quien se confesó orgulloso cuando su hija de 11 años le pide en el coche que ponga el 97.5, el dial de Los 40. Por eso Toyos está convencido de la importancia de su trabajo y el de sus colegas, tanto que aseguró que "la Tierra no gira, la hacen girar los DJ". Ellos son los que están al otro lado de Los 40, una cadena que, en palabras del director general de Radio Asturias, Rubén Riaño, "marcó un antes y un después en Asturias". Riaño definió la FM, la frecuencia modulada, como "la cara B de la onda media". Esa cara B la hacían los profesionales que pinchaban la música, siempre singles. Pero para crear la magia hacían falta más patas. Estaban ellos pinchando y los oyentes disfrutando, pero también estaban, y siguen estando, los músicos, "en Los 40 no pinchábamos éxitos, los creábamos". Papel importante juega en este punto el apoyo de la cadena a las bandas asturianas. La consejera de la Presidencia del Principado, Rita Camblor, lo recordó ayer: "Por el concurso de maquetas de Los 40 y el Instituto Asturiano de la Juventud han pasado más de 800 grupos". Como medida sirva decir que el primer grupo en ganar el certamen fueron "Los Locos", una de las mejores bandas que ha dado el pop español, y los últimos han sido los ovetenses "Gente Terrible", un grupo con gran proyección.

Ayer se trataba de celebrar un cumpleaños y allí estaban los protagonistas, los DJ, con Toyos a la cabeza, y también los músicos. Luis Alonso, que tomó el apellido de su grupo, "Salón Dadá", para ser desde entonces Luis Dadá. Iñaki Santianes, que a buen seguro añoró a su querido Aurelio Argel, la voz del mítico especial de Los 40 "Música para raptar princesas". Javi Vallina, Javi Bueno, siempre está en los lugares que hay buena música como la que él mismo hace con su grupo, y los "Staytons" no podían faltar siendo como son una de las grandes revelaciones de la música asturiana de los últimos tiempos.

Cientos de personas quisieron sumarse a la celebración. Promotores como Toño Barral, del Cohete Producciones; Mari Luz Hevia-Aza, en representación de EP Management, cuyo director, Enrique Patricio, no pudo acudir al estar en Sevilla con el grupo "Alberto & García", otra de las bandas que han sonado en Los 40 Asturias. No faltaron compañeros y amigos periodistas, como Javier Blanco, hermano de andanzas de Toyos durante esos 40 años; Julio César Iglesias, David Serna y Andrés Montes y Ángeles Rivero, redactor jefe y subdirectora general de LA NUEVA ESPAÑA. El artisteo también quiso dejarse ver. El hostelero y actor Miguelo García, el intérprete Eduardo Castejón y el escultor Kiko Urrusti se sumaron a la celebración.

Las dos primeras canciones en sonar en la fiesta resumieron 40 años de historia. "I want to break free", de "Queen", y "Eloise", de Tino Casal, toda una declaración de principios.