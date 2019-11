Muere Michael J. Pollard, actor de culto

Un joven actor irrumpió con fuerza en el cine norteamericano en la década de 1980. Se llamaba Michael Fox, aunque en las carteleras de todo el mundo aparecía como Michael J. Fox. Esa inicial intermedia no significaba nada: era un homenaje al también actor Michael J. Pollard, un intérprete elevado a la categoría de actor de culto tras haber trabajado con cineastas como Roger Corman y a raíz de su encarnación de C. W. Moss, uno de los secuaces de la banda de Clyde Barrow y Bonnie Parker en la película de Arthur Penn "Bonnie and Clyde". Pollard, que acumuló más de un centenar de créditos en una carrera cuyos inicios se remontan sesenta años atrás, ha fallecido. El lugar y la causa de la muerte se desconocen: fue Rob Zombie, quien el dirigió en "La casa de los 1.000 cadáveres", el que reveló el fallecimiento de Pollard, que tenía 80 años, en su cuenta de Facebook. De toda su dilatada carrera, el papel más recordado del intérprete, un secundario recurrente en el último tercio del siglo pasado, es el de C. W. Moss, por el que llegó a estar nominado al "Oscar".