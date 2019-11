Asturias se hace con tres de los cuatro premios del Miss Real Model España en Gijón

El desfile de belleza nacional Miss & Mister Real Model España, un certamen gijonés que aboga por la inclusión de modelos de todo tipo de tallas, coronó ayer como ganadores a tres de los cuatro candidatos locales que representaban a la región, Amanda González, Raquel Alonso y Unai López, ganadores de las categorías "real", "curvy" y el apartado masculino, respectivamente. En el concurso, organizado por la gijonesa Carolina Pérez, había enviado también a Jéssica Morán en la sección "plus", la categoría para participantes de mayor peso, aunque el galardón quedó finalmente en manos de Elisabeth Barrera, de Huelva.

González considera que este tipo de concursos, más que en perder o ganar, sirven para "recuperar la autoestima". "Muchas chicas no se atreven a ponerse una falda ni ser vista por tanta gente, pero en este desfile participan todo tipo de mujeres y acabas por perder la vergüenza", destacó. A sus 22 años, recuerda que en su época de instituto solía recibir críticas por su extrema delgadez. "Me llamaban saco de huesos, pero yo ahora me siento muy fuerte. Se puede ser delgada y estar perfectamente sana", aclaró.

Raquel Alonso tiene 25 años y nunca antes había participado en un concurso de belleza. El problema que ella encuentra con respecto a los cánones físicos actuales se limitan a la poca laxitud en las tallas. "Soy deportista, así que tengo las piernas musculadas, pero la mayoría de ropa o me queda floja de cintura o no me sube. Quise desfilar porque no todo el mundo tiene medidas de 90, 60, 90 y no pasa nada", razonó. A su juicio, la sociedad actual no tolera ningún aspecto que se salga de la "norma". "En el certamen he conocido a gente que tuvo bulimia y anorexia. Si te ven rellenita te dicen que por qué no bajas de peso, que es por tu salud. Como si la gente delgada no tuviese enfermedades. Yo estoy en buena forma", aseveró.

Morán, por su parte, también ve necesario ampliar la variedad de tallas en las tiendas de ropa: "En general las tallas grandes o no existen o son más caras, aunque ahora sí hay más diseñadores que nos cuidan muy bien". A sus 40 años, sin embargo, la modelo no ha notado tanto el complejo de las críticas, supone, porque siempre se ha mantenido alejada de las redes sociales.

Unai López, de 19 años, reconoció que los varones todavía son "más tímidos" a la hora de apuntarse en concursos de belleza. "Pero nosotros también recibimos mucha presión por nuestro aspecto. Yo soy un chaval normal, pero tengo complejos, y voy mucho al gimnasio porque necesito verme bien", apuntó.