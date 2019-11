Jorge Javier Vázquez revoluciona las redes con una foto: "Me río yo de las prohibiciones"

Jorge Javier Vázquez se prepara para un mes de diciembre complicado. El presentador de Gran Hermano VIP tendrá que volver a pasar por el quirófano tras el ictus que sufrió el pasado mes de marzo. Por recomendación médica, el catalán deberá ser intervenido otra vez para asegurar que todo marcha bien.



El tremendo susto que vivió hace unos meses no le ha borrado la sonrisa ni las ganas de vivir. Feliz con los buenísimos datos de audiencia que está dando esta séptima edición de Gran Hermano VIP, Jorge ha querido echar la vista atrás para mostrarnos un detalle de su más tierna infancia.



Así, el actor y escritor ha compartido varias imágenes en sus redes sociales donde se le puede ver con su madre y con su padre, fallecido hace ya 22 años. En las fotos se pude apreciar el gran parecido que hay entre Jorge Javier y su progenitor, además de ver al presentador como un niño de lo más tiernos con unos grandes rizos negros.



Jorge ha querido acompañar la instantánea con una frase donde deja ver lo mucho que extraña a su padre: "El señor de la americana es mi padre, pero podría ser yo porque somos clavaditos. El gordezuelo con rizos sí que soy yo y la señora es mi Mari. Nuestra Mari. Mi madre. Qué foto tan bonita".



Pero no es la única foto. Hace días compartió otra más destacada aún porque se le ve mejor y con un "me río yo de las prohibiciones". Ha sido, de hecho, una de sus fotos más comentadas en Instagram con más de 20.000 reacciones.