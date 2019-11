La hija de Antonio Banderas acapara todas las miradas en un homenaje a su padre

Convertido en uno de los actores más importantes de nuestro país, Antonio Banderas recibió la pasada noche el premio a 'Personaje del Año' que otorga la revista 'Vanity Fair' en su novena edición y es que el actor contó con el apoyo incondicional de su pareja Nicole Kimpel y su hija Stella del Carmen en una noche muy especial para él.

Con una lista de invitados repleta de rostros nacionales e internacionales, Antonio reconoció que estaba muy agradecido por este premio y es que llega en un momento muy bueno para él tras la reciente inauguración de su teatro en Málaga.

Antonio Banderas, recogió el premio por sorpresa de manos de su hija que tuvo con Melanie Griffith, algo que emocionó mucho al actor en una noche mágica donde la reputada cabecera ha reconocido la valía del actor.

Antonio Banderas dio un emotivo discurso en el que mencionó los dos grandes acontecimientos de su vida en este año: "Yo he conocido a muchos héroes invisibles. Me gusta reconocerme como un ser un humano porque me da miedo la perfección. Supongo que se me concede este premio por dos hechos. El primero tiene q ver con Pedro Almodóvar y "Dolor y Gloria" porque es una película distinta a lo que yo he hecho anteriormente. No es normal que te dirija tu personaje... El segundo hecho que se ha producido es importante. Tener un ataque al corazón es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Te das cuenta de los valores reales. Ahí en la cama del hospital vi el teatro. Lo estoy viviendo con una intensidad extraordinaria...".

Natalia Gamero del Castillo, Presidenta y CEO de Condé Nast España pronunció en la ceremonia unas palabras de agradecimiento a Banderas: "Es un enorme orgullo para nosotros que este malagueño ilustre, gran actor, director, empresario, mecenas y rompedor de barreras haya aceptado formar parte de la familia de 'Vanity Fair'. Gracias, Antonio".

El encuentro con Jorge Dexler, que interpretó en directo durante la gala su canción Al otro lado del Río -que el actor malagueño cantó en la ceremonia de los Oscar de 2007- fue otro de los emotivos momentos de la noche: "Lo que Jorge describe como un momento complejo fue... una putada... pero la vida es muy justa, porque esa noche este señor ganó el Oscar con esta canción, y terminó cantándola en el escenario".



P: Enhorabuena ¿Qué sientes?

AB: Agradecimientos, un poco de nervios, este tipo de premio me da un poco de cosa, pero es verdad que ha sido un año muy bueno después de los otros anteriores años. He abierto un teatro con una gran obra, y con un mensaje muy directo, hemos vendido 45 mil entradas, las cosas están saliendo muy bien pero hay que estar prevenidos porque la vida son muchas cosas.

P: Recoges el premio muy bien acompañado...

AB: Sí vengo con mi hija, ella me había visto cuando era más pequeña pero ahora ha venido con su hermanastro y me encanta tenerla cerca.

P: ¿Cómo es Stella?

AB: Es una chica muy seria, muy independiente, muy libre, tiene una gran educación, es muy educada en este mundo en el que estamos, es una mujer fuerte.

P: Da gusto ver todo lo que haces por Málaga y por tu país...

AB: Hay que seguir trabajando es lo que más me satisface.