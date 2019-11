La ex de Froilán reaparece tras la polémica por sus operaciones estéticas: "Tu familia no se merece esto"

Mar Torres ha dado un giro de 180 grados en su vida. La ex de Froilán ha pasado de ser la novia del sobrino del Rey a una toda una influencer en redes sociales. Su cambio físico ha convertido a la heredera de El Pozo en la protagonista de un sinfín de noticias.



Y es que su ruptura con Froilán le ha llevado a abrir su perfil de Instagram al público para mostrarse tal y como es. Sin miedo al qué dirán, la joven ha comenzado a publicitar sus cambios físicos, operaciones estéticas que han cambiado su anatomía.





ELIMINAR LAS BOLAS DE BICHAT, LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN DE MAR TORRES

Lejos quedan las primeras imágenes de Mar en un segundo plano junto a Froilan. Ahora, la heredera de El Pozo. Esta operación busca estilizar el rostro a través de la extracción de las bolsas grasa situadas en la mejilla inferior, más conocidas como bolas de bichat.Un cambio a sus 21 años que se suma a todos los que se ha realizado en el último año.. Además, según la cirujana, lo más destacado es su rinoplastia porque le da "no sólo un mejor aspecto para su nariz, sino para el conjunto del resto de la cara. Fundamenta su comentario en la punta más definida y en el dorso más recto y más homogéneo".A estas dos intervenciones se suman, que ha podido ser "bien mediante botox, bien mediante un procedimiento específico para elevar la ceja caída", según María Teresa Achiques.Una transformación física que se ha convertido en noticia por la promoción que ha hecho la propia Mar. Y es que la jovencomo buena influencer que es. Una actitud que no ha sentado bien a sus seguidores de siempre.Una de sus seguidoras asegura a Mar que está haciendo mucho daño a su familia con todo esto: "Mar, quería escribirte para decirte lo guapa y espectacular que estás, pero también quería decirte la sorpresa tan triste que me he llevado , perteneciendo a la familia que perteneces [por su familia materna] una familia sencilla, humilde, trabajadora y muy respetada. Creo que no tienes necesidad de hacer esto...". Un comentario que se suma a los miles que ha recibido durante estos días.Ella ha querido hacer oídos sordos y ha seguido con su día a día. Este mismo lunes, Mar acudió a fiesta que organizó Vanity Fair para entregar el título de Personaje del Año a Antonio Banderas . Una presencia que pasó desapercibida para los reporteros gráficos que allí estaban por el gran cambio físico que ha experimentado en estos últimos meses.