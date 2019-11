El artista Abel Azcona: "No existe la opción de prostituirse en libertad"

Hijo de una prostituta que intentó abortarle tres veces, Abel Azcona cree que nació "desgastado" y "convertido en un objeto político". El artista, conocido por su polémica performance contra la pederastia en la Iglesia católica -escribió "pederastia" con hostias consagradas y fue denunciado por el grupo ultraconservador Abogados Católicos-, es uno de los protagonistas de "Serás hombre", documental de Isabel de Ocampo, en el que se exploran las distintas formas de masculinidad. Se estrenará hoy en compañía del propio Azcona y de Rodrigo Cuevas en el centro cultural del Antiguo Instituto de Gijón, a las 19.00 horas.

Según explica Azcona, fue ese proyecto contra la pederastia el que le hizo conocer a De Ocampo. "Me fui vinculando al proyecto y al final fui ganando protagonismo porque todo se iba enlazando con mi experiencia personal, pero esa no era la intención", aclara. Al ser hijo de lo que él mismo denomina como "un putero", el argumento central del documental, que repasa la historia de uno de los grandes proxenetas del país, acabó cobrando aún más sentido con la presencia del joven, que se considera un "objeto" del proxenetismo. "Mi madre biológica era prostituta, intentó abortarme tres veces. Fue el mayor acto de amor que nadie me ha hecho en la vida. En el documental exploro esas raíces mías y cómo la sociedad me obligó a nacer ya como un objeto político", recrimina.

Durante el filme del documental, que se estrena hoy por primera vez en la región, Azcona siguió trabajando y acabó con un proyecto propio también relacionado con la prostitución y que, bajo el título de "Los padres", se ha expuesto ya en España, Chile y Colombia, con la ventaja de que en "Serás hombre" el joven desvela por primera vez parte de su proceso creativo. "A mí me vino bien porque normalmente todo lo que hago se interpreta como provocador y con el documental pude explicar por qué hago lo que hago. No es provocar por provocar, todo lo que creo surge de una crítica contra algo que yo viví en mis carnes", razona.

A su juicio, el debate de la prostitución debería estar ya superado. "Da igual si fuerzas a una mujer a tener relaciones contigo con una pistola o con dinero. No existe la opción de que la mujer ejerza la prostitución con una libertad real", opina. En el documental, por tanto, agradece que De Ocampo haya dado también espacio a todo tipo de hombres que se alejan del "prototipo machista de hombre español", aunque también adelanta que el filme termina "explotando" cuando todos estos roles se enfrentan.

En cuanto al sector artístico, Azcona considera que su disciplina, la performance, es la más igualitaria. "De los diez referentes en mi ámbito, nueve son mujeres. Como en la performance se trabaja mucho desde lo político y lo sexual, nos hemos ido juntando los hijos de puta -literalmente-, las mujeres, las prostitutas, el colectivo gay... Toda la disidencia. Al final lo raro es ver a un tipo blanco hetero", completa, aunque matiza: "Eso no quiere decir que el sector de arte no sea machista, porque lo es, pero porque toda la sociedad se comporta así".