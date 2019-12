Vanesa Martín y todas sus mujeres

De todas las mujeres que habitan en la cantautora malagueña Vanesa Martín, unas cuantas coincidieron anoche sobre el escenario de la Laboral: la chica pasional, la reivindicativa, la perseverante, la que no se achanta, incluso la tímida. Todos ellas conforman la arquitectura vital de una artista que se ha ganado el afecto del gran público por la calidad de sus letras y que hasta no hace mucho actuaba para un puñado de fieles en pequeños locales de Madrid acompañada de una guitarra. Era la partitura de su vida, que ahora se maneja en clave multitudinaria en todos sus conciertos, en los que suele colgar el cartel de "no hay billetes". Anoche, todo vendido en Gijón. Y mereció la pena.

La Vanesa que se acostumbró a dejarle a la izquierda, no la que no lo controla, la del lado del corazón, fue la que resultó más atractiva para un público que coreó algunos de sus temas más sonados. La cantante se presentó a corazón abierto y, musicalmente, se abrió en canal desde que se asomó al escenario gijonés con su guitarra eléctrica en bandolera, en medio de una ovación, para interpretar "El intento", de su último disco. Después vino "De tus ojos", del mismo trabajo. Acompañada de una banda nutrida, con peso de guitarras, pero también piano y chelo, la voz de Vanesa manda y se impone a la instrumentación con autoridad.

Había en el patio de butacas mucho público juvenil, pero también niños -se nota la influencia de la presencia televisiva de la artista en "La Voz Kids"-. A todos se presentó con estas palabras: "Buenas noches, Gijón. Cuánto tiempo, no? Estoy feliz de poner un pie en este escenario y en esta ciudad, solo les pido que se dejen llevar por la música, que desconecten y que disfruten del concierto". Y así hicieron, al pie de la letra.