"Hola" pone a cocinar a Isabel Preysler

Lo que no es posible en Navidad no lo es nunca. "Hola" ha escrito un nuevo capítulo en su historia con Isabel Preysler y después de sacar a ésta en múltiples situaciones (en la playa, de concierto, vendiendo azulejos, de mercadillo, en un yate, acunando a un nieto, tomando el te€) ahora la ha metido en la cocina. La reina de corazones de España se ha colgado el delantal para "aprender" a hacer la cena de Navidad con su hija Tamara, flamante ganadora de MasterChef. Las dos posan estupendas en la portada de la revista, con mandiles rojos y blusas blancas, ante un apetitoso pavo dorado. Nuevas noticias sobre Eva González: la modelo y presentadora afronta sus Navidades "más complicadas", explica la revista junto a una foto de ésta con cara de pocos amigos tras la supuesta infidelidad de Cayetano Rivera, quien lo sigue negando hasta la saciedad. Vuelve Norma Duval. La artista posa con sus tres hijos y su nieto, felices y sonrientes, ataviados todos de smoking dispuestos a disfrutar de las fiestas.

Son muchas y variopintas las soeces y groserías que ha soportado y soporta la Infanta Cristina cada vez que va a la cárcel de Brieva a ver a su marido Iñaki Urdangarín. Lo cuenta Pilar Eyre en "Lecturas", donde hace un pormenorizado repaso a todas las cosas que le sueltan a la hermana de Felipe VI. Pero ésta, cuenta Eyre, lejos de molestarse, a veces no puede evitar reírse ante las ocurrencias de las presas y los piropos que sueltan a Urdangarín. Rocío Flores, hija de Rociíto y nieta de Rocío Jurado, se va a "Supervivientes". Negocia el caché más alto del concurso, asegura "Lecturas", que echa mano para completar la portada de dos exconcursantes: Noemí, que sale con su hija y a la que desea no tener una juventud como la suya; y Belén Esteban, quien arremete contra Jesulín de Ubrique por no llamar desde hace años a su hija Andrea.

Una cara más amable ofrece la "princesa del pueblo" en "Semana". Protagoniza la portada sentada a una mesa muy navideña y suelta: "Por fin tengo la familia que siempre quise tener". Junto a ella, Terelu Campos, que es víctima de acoso. Y la Reina de España, quien comienza sus vacaciones de Navidad.

En "Diez Minutos" los protagonistas son el clan Flores: Antonio David, sus hijos y su mujer Olga. "Feliz con Olga tras hacer pública su infidelidad", titulan en la revista. La pareja aparece sonriente y relajada de paseo por la calle. Todos salieron a celebrar el cumpleaños de David. Alma Cortés, hija de Chiquetete y Raquel Bollo, anuncia que espera una niña a la que llamará Jimena. Elena Tablada, ex de David Bisbal, cuenta que su marido actual quiere mucho a su hija Ella. E Isabel Pantoja sigue en modo zen: todo sonrisas y felicidad en el cumpleaños de su nieta Ana. Y eso que faltó Chabelita.