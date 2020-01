El mundo no se acaba sin Edmundo, clama María Teresa Campos tras su ruptura por Whatsapp

"Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo", sentencia María Teresa Campos, no sin cierta sorna implícita en la expresión, en la portada de "Hola". La presentadora de televisión está disgustada y dolida, pues rompió antes de Navidad con su novio de los últimos años y encima de malas maneras por parte de él: a través de Whatsapp. "Me dijo adiós, que no le buscara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho", dice desengañada, pero dispuesta a seguir adelante y olvidar a Bigote Arrocet, en su primera entrevista tras la ruptura. Por su juventud fijo que Victoria Federica de Marichalar Borbón tendrá algún que otro sinsabor amoroso, pero ahora disfruta de las mieles de los primeros noviazgos. La hija de la Infanta Elena sale con Jorge Bárcenas, que pincha discos, se fue a esquiar con él en Navidad y "Hola" ha inmortalizado su primer beso, como anuncia en portada. De primera plana también es el sufrimiento de Marta Luisa de Noruega y sus tres hijas en el funeral de su exmarido y padre de las niñas, Ari Behn.

Mila Ximénez, una habitual de "Lecturas", habla en la revista de su enfrentamiento con Belén Esteban, con la que está muy dolida después de pasar por "GH Vip". La colaboradora de "Sálvame" pasó recluida la Navidad junto a su familia porque su encerramiento en la casa televisiva le pasó factura. "Lecturas" recupera también a uno que llevaba mucho tiempo desaparecido, Julián Muñoz, quien parece bastante recuperado de sus achaques de salud. Cómo no, ataca a su ex Isabel Pantoja, de la que dice que le gusta mucho el dinero. El ya famoso Whatsapp de Bigote Arrocet también concita la atención de la revista.

Las hijas de María Teresa, Carmen y Terelu, están preocupadas por ella, tal y como explica "Semana". Aseguran que está "destrozada y baja de moral". Juntos se fueron a la cabalgata de Reyes Eva González y Cayetano Rivera con su niño. La pareja ha tenido sus más y sus menos (tras unas fotos de él en Londres con una chica) y parece que al menos en Navidad enterraron el hacha de guerra. La foto lo dice todo: ambos con grandes sonrisas y el niño en los brazos de la orgullosa modelo. Iker Casillas y Sara Carbonero pasaron el cumpleaños de su primogénito, Martín, con los padres del futbolista. "Semana" destaca que la familia se ha reconciliado después de algunos malos entendidos.

En "Diez Minutos" han pillado a Bigote Arrocet por Londres con su hijo, nuera y nieto. Allí "se refugia" de la tormenta mediática en España tras haber dejado a María Teresa Campos. Del frío de Londres al calor de la playa donde Ana Duato despidió 2019 junto a su hijo mayor y la novia de éste, la cantante Aitana. La foto recoge a la mamá observando a la amorosa pareja, que se da arrumacos junto a la orilla del mar. El funeral de Ari Behn se cuela en portada, donde aparece uno de los primeros nuevos romances del año: no es otro que el de Alba Carrillo con Santi Burgoa.