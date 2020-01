El cine español se rinde ante la maestría del asturiano Gonzalo Suárez

El escritor, director, guionista y productor de cine asturiano Gonzalo Suárez protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la gala de entrega de los premios "Forqué" el pasado sábado al recibir, de manos de Enrique Cerezo, el presidente de Egeda, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, la medalla de honor que otorga la institución en reconocimiento a la trayectoria cinematográfica.

La distinción al director y productor de títulos como "Ditirambo" y "Remando al viento" puso al público en pie y fue acogida con varios minutos de aplausos. Gonzalo Suárez, de 85 años, dedicó su premio a su hermano Carlos Suárez, fallecido recientemente en Gijón y con el que compartió toda su vida laboral.

"Nunca he buscado un premio, ni lo he pedido, me sorprende que, después de doce años de mi última película, los productores se hayan acordado de mí. Yo sí me he acordado de ellos", bromeó el director ovetense, haciendo reír al auditorio del Palacio Municipal de Congresos, donde tuvo lugar la ceremonia.

Los "Forqué", que este año celebraban sus bodas de plata, desbarataron los pronósticos, que daban como favoritos a Pedro Almodóvar, con "Dolor y gloria", y a Pedro Amenabar, con "Mientras dure la guerra". La ganadora del premio al mejor largometraje de ficción de 2019 fue finalmente "La trinchera infinita", un sobrecogedor recorrido por la posguerra civil española a través de los "topos" que vivieron encerrados tras el fin de la contienda, dirigida por Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Maria Goenaga. Los directores vascos le disputaban el galardón, que está dotado con 30.000 euros, a Almodóvar, Amenábar, y a "O que arde", de Óliver Laxe.

Los productores y directores de "La trinchera infinita" dedicaron el premio a los actores protagonistas, Antonio de la Torre y Belén Cuesta.

Presentada por Santiago Segura y Elena Sánchez, la gala comenzó con varios números musicales, que continuaron intercalándose a lo largo de la noche, con canciones que repasaban la historia del cine español. Segundos después del inicio, Segura bromeó con la "fila reservada" para los vicepresidentes del Gobierno recién nombrado por el presidente Pedro Sánchez.

Los "Forqué" premiaron a Antonio Banderas como mejor actor por "Dolor y gloria" -un reconocimiento que agradeció Agustín Almodóvar en su lugar, porque el actor tenía función en su teatro de Málaga- y a Marta Nieto como mejor actriz por su papel en "Madre", de Rodrigo Sorogoyen.

Ara Malikian y su mujer, Nata Moreno, ganaron el premio a mejor documental por "Ara Malikian: una vida entre las cuerdas".

Para celebrar el 25.º aniversario de los "Forqué" se entregó un premio especial a la obra que los más de 3.000 socios de Egeda consideran que representa la mejor producción española del último cuarto de siglo, "El laberinto del fauno", de Guillermo del Toro.