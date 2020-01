David Rodríguez Iglesias, un luanquín que ya desfila en la cumbre de jóvenes diseñadores

Tino PERTIERRA

Y sus ideas tuvieron premio. David Rodríguez Iglesias, luanquín de 23 años, ganó con su colección "Y el verbo se hizo carne" la 34.ª edición de los Premios Nacionales a la Moda de la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles (ANDE). Rodríguez fue elegido para representar a Asturias como triunfador del concurso de la Asociación de Diseño y Moda de Asturias (Adymo).

Rodríguez recordó ayer a LA NUEVA ESPAÑA que terminó la carrera de Diseño de Moda por la ESNE "hace dos años, después hice un posgrado en Arquitectura y Moda y ahora, a punto de cumplir los 24 años, estoy trabajando para una marca de la empresa Inditex. A esto nos enfrentamos los jóvenes diseñadores, en este país hay mucho talento joven y muchas veces no existe la confianza necesaria en nosotros por parte de empresas y otros diseñadores para contratarnos, aparte de que siendo jóvenes y con poco recorrido montar una empresa por ti mismo resulta más complicado incluso". El certamen nacional celebrado en Madrid "estuvo lleno de competencia muy buena, estaban representadas todas las comunidades autónomas de España y Ceuta y Melilla, por lo que ganar no era una cosa sencilla. No iba pensando en mis posibilidades, solo en hacerlo lo mejor posible y que el mensaje que trasmite mi colección se entendiera".

Su puesta en escena "era muy potente, llevaba una introducción que era un 'fashion film' y luego empezaba el desfile con una saeta, eso a la gente le suele chocar". La colección se llama "Y el verbo se hizo carne": "Es una frase de las Sagradas Escrituras y yo la he entendido como que todo los pensamientos e ideas que tienes se hacen realidad, y es lo que ha pasado con esta colección. Está inspirada en la tradición del luto durante el Siglo de Oro español, es una época oscura y con una imagen muy potente visualmente y quería ensalzarlo. Mi intención era, de alguna manera, elogiar el papel de las manolas, las plañideras y las viudas, empoderarlas como mujeres fuertes y libres y quitarles el lastre de la muerte de su marido. Por eso mi colección solo tiene dos colores, el blanco y el negro, en muchos matices y texturas, pues utilizo el negro en telas como el dupión de seda, paño de lana o terciopelo. Los diseños tienen siluetas que están inspiradas en diseñadores del siglo XX como Christian Dior o Cristóbal Balenciaga, que eran muy buenos obteniendo volúmenes y eso se refleja en mi trabajo desde mi punto de vista".

Como diseñador, hilvana Rodríguez Iglesias, "me inclino más hacia las líneas puras y sencillas, donde el trabajo y el pensamiento recaen sobre el patronaje y las ideas previas, analizando muy bien el mensaje para saber cómo transmitirlo al público. De ahí, dependiendo de mi intención, escojo unas telas u otras. Cómo mejorar mis diseños es algo que siempre tengo en mente, aunque ahora no esté en activo como diseñador, trabajo en una tienda de cara al público y es muy enriquecedor tratar en primera persona con el cliente. Cuanto mejor conoces a quien te vaya a comprar en un futuro mejor vas a diseñar para esa persona".

Son ya tres años viviendo en Madrid, y sus planes de futuro "los tengo un poco abiertos. Pretendo quedarme en Madrid algo más de tiempo para estudiar el máster que me han regalado en el ESDEN como premio del certamen y seguir trabajando. Obviamente espero que este galardón me abra las puertas al mundo de la moda y me dé a conocer como diseñador, ya que, aunque no tenga pensado abrir una marca propia, sí tengo un sello como artista y me gustaría que se viera valorado".