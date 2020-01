Lucía Rivera estalla en Instagram: "No nos diferencia una talla de sujetador, lo importante está en el cerebro"

La modelo gijonesa Lucía Rivera se ha convertido en toda una "celebrity" del panorama español y todo lo que hace en sus redes sociales es seguido por miles de personas. Si ser una de las modelos del momento no fuese suficiente, Lucía es además hija de la también modelo y actriz Blanca Suárez y del torero Cayetano Rivera. Además, actualmente sale con el piloto de campeón del mundo de Moto GP, Marc Márquez. La tormenta perfecta para estar siempre en el ojo del huracán. Ese seguimiento por parte de los medios parece estar empezando a hacer mella en la joven, que reconoce estar cansada de la situación. Algo similar a lo que le ocurre en las redes sociales, donde asegura estar viviendo un verdadero "acoso" desde que se hizo pública su relación con el piloto de motos.





Estos días,la modelo ha sido protagonista en Instagram. Pocas semanas después de haber cumplido los 21 años , parece que algunos seguidores quieren aguarle la buena entrada en el 2020.y, pese a que la mayoría elogian la belleza de la joven, ella se han enfadado con el enfoque de alguno de los comentarios que no eran precisamente tan positivos. En concreto, Rivera ha estallado tras leer un comentario en el que una de sus seguidoras la acusaba de haberse "cambiado de bando" por operarse el pecho. Ante estas palabras, la modelo decidió contestarle, pero la cosa no se quedó ahí. La autora del comentario volvió a la carga: "Vaya veo que hay mujeres que siguen poniéndose a la defensiva. Mi amiga y yo somos del bando de las 'planitas' eso es todo". Una contestación que lejos de calmar los ánimos los encendió aún más. "No es ponerse a la defensiva o no, es que. No nos diferencia una talla de sujetador porque lo importante está en el cerebro... Entre mujeres tenemos que apoyarnos. ¿Bandos?,¿para que?", escribió Rivera.Al final, parece que la discusión sobrepasó a Lucía Rivera. La joven decidió borrar todos los comentarios sobre el tema y no dudó en subir nuevas instantáneas para olvidarse de la polémica . Entre ellas, una con Marc Márquez disfrutando del sol en un barco. Una buena manera de olvidarse de las críticas.