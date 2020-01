Albert Rivera y Malú se van al campo

Albert Rivera y Malú no ponen puertas al campo sino que se van a él. La revista "Semana" publica unas fotos de la escurridiza pareja dando un "romántico" paseo por el monte, bien abrigados. "Disfrutan de su nueva vida", titulan en la portada, donde recuerdan que la cantante va ya por el quinto mes de embarazo. Otra pareja que ha causado sensación en los últimos días es la de Jennifer Aniston y Brad Pitt, antaño novios y eternos candidatos a volver a serlo para disfrute de la prensa del cuore. No es que hayan vuelto a cortejar, sino que Pitt y Aniston se encontraron en un sarao hollywoodiense y los flashes se desmadraron para captar el momento en que ambos se hablan, se sonríen y se gastan bromas. Y es que donde hubo fuego€ Por la meca del cine anda Antonio Banderas, candidato a un Oscar por su papel en "Dolor y gloria". El actor malagueño confiesa a "Semana" no obstante que no sueña con el premio. La revista pone su foco en Karelys Rodríguez, la modelo canaria pillada de paseo con Cayetano Rivera por Londres en diciembre, lo que provocó un terremoto en casa del torero con su mujer Eva González.

Pues bien, "Semana" cuenta que la chica ha retomado su vida en la capital de Reino Unido tras el parón navideño en España donde tuvo tiempo para estar con su familia pero también para dar una entrevista exclusiva a "Hola", que la lleva a su portada. En ella "rompe su silencio", según la revista, porque "tenía necesidad de contarlo todo", según ella. Karelys acecha a Eva González, que no acaba de pasar página del patinazo de Cayetano. Resulta que éste y Karelys salieron unos meses hace seis años y ahora, pues eso, son amigos. En portada también se cuelan Harry y Meghan, los Duques de Sussex en retirada, que ya están juntos en Canadá con su nueva vida de "exroyals"; Marie Chantal y su hija Olympia, dos gotas de agua, princesas de Grecia y "reinas de la moda"; y Laura Vecino, nuera de Naty Abascal, que presenta los diseños con su nueva marca.

Edmundo "Bigote" Arrocet no solo ha dejado con el corazón roto a María Teresa Campos, sino que tiene la habitación en casa de ésta sin recoger. Lo cuenta "Lecturas", donde documentan gráficamente el desorden que dejó el novio a la fuga en el domicilio de la dolida presentadora. En la revista entrevistan a una televisiva, Sofía Soescun, quien habla mal de Rocío Flores: "Es muy oscura, me da miedo". Y en portada les ha dado tiempo a reseñar la buena nueva de Toñi Moreno, que dio a luz este martes 21 de enero a su hija Lola. Todo ha salido muy bien tras un embarazo documentado día a día y que a muchos de sus seguidores les ha parecido que en vez de nueve meses ha durado nueve años.

Susto en República Dominicana para Jesús Mariñas: al presentador, de viaje de ocio con su marido, le retiraron el pasaporte nada más llegar por tener defectos. Lo cuenta en "Diez Minutos", donde Sandra Barneda protagoniza la portada con las declaraciones que hizo a Jesús Calleja en el programa "Planeta Calleja" y con el que cubrió una vía ferrata de montaña. "Me costó mucho asimilar que era gay", admitió la presentadora de "La Isla de las Tentaciones". El encuentro de Brad Pitt con su ex Jennifer Aniston salta también a la portada, donde añaden un anécdota al caso Arrocet-Campos: Bigote ha vuelto a España sin bigote.