Nagore Robles y Sandra Barneda, ¿posible reconciliación?

Nagore Robles no ha querido faltar a la gran premiere que se celebró en Madrid para presentar la nueva película de Luis Tosar y Anna Castillo, Adú.

Allí, la sustituta de Toñi Moreno en Mujeres y Hombres y viceversa nos explicó que no cierra la puerta a una posible reconciliación con Sandra Barneda. Y es que las palabras que le dedicó la catalana durante su paso por Planeta Calleja han provocado un aluvión de comentarios acerca de su posible vuelta: "Es una mujer que quiero admiro, y nos vamos a seguir apoyando en todo", y añadía: "No soy la maestra Joao, ya se verá".

Unas declaraciones a las que suma su opinión sobre el programa que protagonizó con Calleja: "Tenía muchas ganas de verla, se grabó hace mucho tiempo, soy muy fan de Calleja y más estando Sandra, ha sido su mejor programa, fue ella, es una mujer muy especial".

Y cambiando a la buena nueva de su amiga y compañera Toñi Moreno, Nagore explicó que todavía no había podido conocer en persona a la pequeña Lola: "No he podido verla por un asunto laboral pero hablo todos los días con ella, la niña es preciosa y están muy bien".