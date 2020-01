Más "Transformers"

Una de las sagas de acción más exitosas de la historia del cine prepara una expansión más. El estudio Paramount ha contratado al guionista James Vanderbilt para que escriba una de esas dos continuaciones. El segundo proyecto en marcha para "Transformers" tendrá la firma del guionista Joby Harold, que escribió "King Arthur: Legend of the Sword" y que este año estrenará la cinta "Army of the Dead".