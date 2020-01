María Pombo luce su operación de nariz

María Pombo ha regresado a la escena pública después de someterse a una nueva operación de nariz. La influencer ha acudido al estreno del diseñador Jorge Vázquez, que mostraba sus diseños para Pertegaz, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Allí, la joven aseguró que no entiende las críticas tan negativas que recibe el mundo de los influencer: "Me parece un poco injusto, mi entorno se lo toma muy en serio, nos meten a todos en el mismo saco".

Además, dejó claro que no se subiría a una pasarela porque desfilar no es lo suyo: "Lo pasaría fatal, me caería, hace como tres años desfilé por primera vez pero lo pasé fatal".

En cuanto a su operación de nariz, María explicó que se encuentra totalmente recuperada: "Estoy bien, es la segunda operación de nariz pero muy contenta, no me puedo callar nada, siento que no me he operado". Una felicidad que se suma a su deseo de formar una familia junto a Pablo Castellanos, eso sí, no quiere hacerlo de forma precipitada: "¡Qué presión tengo! Nunca se sabe, es malo que te presionen tanto, hay que tener más cuidado con eso. Estoy deseando de formar una familia pero no quiero correr".