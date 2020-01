Trueba: "Hay que huir de la gente simple, no vaya a ser que tenga muchos votos"

David Trueba, como la cerveza santificada, por donde va, triunfa. Lo hizo ayer tarde en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés -donde llegó de la mano de la Librería Clarín- y, un rato después, también en los cines Odeón de Parque Astur. En el palacio de Valdecarzana la expectación despertada por el novelista y director de cine fue singular: se montó cola para participar en su charla, en la presentación de "El río baja sucio" (Siruela, 2019). En su conversación repasó sus ideas políticosociales y su concepción de estar en el mundo: "Hay que huir de la gente simple, esa que ve llover y piensa sólo: 'Vaya, voy a mojarme'". Recalcó que no le gustan los simples -"que no es lo mismo que los sencillos"- "no vaya a ser que tengan muchos votos y luego digan América es grande".

El salón de actos se llenó hasta más de la bandera para escuchar a Trueba explicar a un alumno del IES Carreño Miranda que "la gente está incómoda porque considera que no tiene la vida que merece y, sin embargo, el que está al lado sí y ese reparto de la bondad no lo considera adecuado. Ese quedará seducido por discursos esencialistas".

"La tiranía sin los tiranos" (Anagrama) es uno de los libros obligatorios para los estudiantes de Bachiller, una circunstancia que divirtió a Trueba. "Yo era un alumno discutidor sobre las lecturas obligatorias, pero no sé por qué, si los profesores eran los que al final decidían todo", bromeó. "Mis padres no nos preguntaban dónde queríamos ir el fin de semana: íbamos donde ellos querían", subrayó.

Trueba también atendió la pregunta de otro alumno: guionista, escritor, director de cine. "Lo bueno de tener tres oficios es que cuando me canso de uno, voy a otro".

Habló también sobre el posible autobiografismo en los personajes de "El río baja sucio" (adolescentes de vacaciones de Semana Santa y un muerto de repente). Confesó que "todos los personajes tienen algo de mí". Explicó que eso, dotar de una pizca de sí a su criatura, "permite al lector identificarse con él". Y eso es lo mejor de todo: "Un día me dijo una lectora que había viajado con un personaje mío en el bus. No pudo decirme nada mejor".