Luz verde al museo de Rocío Jurado en Chipiona

La hija mayor de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, celebra que el Ayuntamiento de Chipiona, en Cádiz, por fin haya dado luz verde al convenio que permitirá la apertura del museo dedicado a su madre. La hija de la cantante negó que ella se hubiera opuesto a la creación del museo. "Siempre he estado a favor, desde primera hora, y siempre he colaborado", declaró ayer, en la presentación en Madrid de la obra musical "Qué no daría yo por ser Rocío Jurado", de la que es autora.