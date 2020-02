Ganadores de los premios "Oh!" y participantes en la gala que se celebro anoche en el teatro Jovellanos.

El teatro pide "hechos" en la gala de los "Oh!"

La entrega de los premios "Oh!" es la gran fiesta del teatro asturiano, pero suele ser también el evento elegido por sus profesionales para hacer públicas sus reflexiones o críticas sobre la situación del sector. La gala que se celebró anoche en el teatro Jovellanos, en Gijón, prolongó esa tradición en una cita en la que el jurado de los galardones coronó a "Niue, Under the Coconuts", de "Escenapache", como mejor espectáculo y dio nada menos que cuatro de las estatuillas diseñadas por la artista Cursilove a "Bojiganga", de "Teatro del Cuervo", incluida la distinción a la mejor dirección, que fue para Sergio Gayol.

"Bojiganga" y "Corín Tellado, el espectáculo", de El Jaleo Producciones, eran los espectáculos con más nominaciones en las once categorías que compiten en los "Oh!": seis cada una. Además del galardón de Gayol, la primera obra se llevó también los de mejor producción, indumentaria y escenografía. Laura Piquero fue recompensada como mejor intérprete femenina por su protagonista en "Corín Tellado", propuesta que ganó asimismo el premio al mejor diseño de iluminación (ver palmarés completo en esta página).

La gala de los "Oh!" está organizada por "Escenasturias", la asociación en la que se fusionaron hace dos años las compañías profesionales. Y la entrega, con once ediciones, fue presentada por Nerea Vázquez y Pedro Durán. Pero "Niue" no sólo fue premiado como mejor espectáculo: el todoterreno teatral que es Maxi Rodríguez, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, recibió el galardón de mejor autor. El de mejor espectáculo para la infancia se lo llevó la compañía "Luz, micro y punto" por "Celeste", que también se hizo con el premio a la mejor composición original. Pablo Dávila obtuvo la estatuilla al mejor intérprete masculino por "Memento Vivere", de "Higiénico Papel". Y el jurado, compuesto por Andrés P. Dwyer, Eva Vallines, Félix Garma, Idoia Ruiz de Lara y Pilar Alcalde, optó por conceder un premio especial a "La pintora Flora", de "Fantastique Company".

Luis Alija, presidente de "Escenasturias", no anduvo con cataplasmas a la hora de enjuiciar el momento que vive el teatro profesional en el Principado: "Hace casi dos años que se anunció la desaparición del circuito de las artes escénicas (en Asturias) tal y como lo conocíamos, y la solución, como todos sabemos, no ha funcionado; el sector escénico asturiano vive su peor momento". Y responsabilizó de esa situación a la "burocracia y la gestión pública autonómica". Señaló, asimismo, a la Consejería de Cultura: "Deseo que este nuevo Gobierno convierta en hechos lo que verbaliza; que desarrollen políticas culturales coherentes y que se tenga en consideración las artes escénicas". "Tendemos la mano y pedimos diálogo".

El presidente de "Escenasturias" pidió también a alcaldes, concejales y programadores que dinamicen los treinta espacios escénicos que hay en el Principado. Según denunció Alija, esas programaciones municipales se han resentido durante el primer semestre del año por el nuevo sistema de subvenciones para la contratación de grupos. "Sed valientes", dijo.

La gala, un poco larga como todas por las inacabables dedicatorias (y eso que hubo retén conminatorio para evitar excesos) tuvo sus tramos emocionantes. El del recuerdo para los fallecidos Silvino Torre (actor) y Alberto Piquero (periodista), o cuando la hija de este último, Laura Piquero subió a recoger el premio a la mejor actriz.

El "Oh!" de honor fue para "Danza Xixón": dos décadas de revitalización del teatro del movimiento . "La cultura es un derecho, no una opción", aseguraron Marián Osácar y Humberto Fernandez. Un espectáculo protagonizado también por los profesionales que nunca vemos (personal de taquillas, de acomodación...) y con versiones bien traídas de la historia del cine y de la música (de "Cabaret" a "Con faldas y a lo loco). Hubo "canteliano" banco arcoíris y una divertida parodia del "Happy Birtday Mr. President" de Marilyn Monroe: "¿Berta, u tas?". La consejera de Cultura no estaba.