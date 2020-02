Diego Matamoros y su último retoque estético

No solamente las mujeres se someten a tratamientos de belleza y a operaciones estéticas para quitarse los complejos físico o simplemente realzar su figura. Los hombres cada vez se han vuelto más coquetos y son muchos los que no están dispuestos a verse mal pudiendo ponerle remedio. Y están en lo cierto. Si hablamos de los personajes públicos que aparecen, día sí y día también, en televisión nos podemos volver locos. Casi todos ellos hacen todo lo posible por aparecer de la mejor manera delante de las cámaras.



Y es que aunque casi todos se sometan a tratamientos estéticos, no todos lo dicen abiertamente y menos, públicamente. Diego Matamoros lo ha confesado en su perfil de Instagram y es que ha subido un vídeo en el que podemos ver cómo el hijo de Kiko Matamoros se ha inyectado ácido hialurónico en los arcos de la mandíbula para realzar su corte y tener un aspecto mucho más masculino.





A día de hoy, como bien sabemos, muchas son las mujeres que se maquillan con trucos personales para resaltar sus pómulos, su mirada, mostrar las facciones más estrechas... Si nos centramos en elel sector femenino de la sociedad se lo realiza en el pómulo para dar mucha más luminosidad a su mirada. En el caso de los hombres, este famoso truco se realiza en la mandíbula y en el mentón para tener un rostro mucho más cuadriculado.Si quieres lucir un rostro como el del mismísimo Marlon Brando, con la, no dudes en que puedes someterte a estos trucos de belleza para marcar más las facciones que ya tienes. Otro ejemplo de ello es James Dean, quien siempre ha lucido unos arcos de mandíbula envidiables por muchos seguidores.Con esta técnica de inyectar ácido hialurónico en el arco mandibular se consigue que se proyecte más la estructura ósea, masculinizando mucho más el rostro de la persona. En este caso ha sido Diego Matamoros el que se ha sometido a este tratamiento, pero imagínense todos los hombres que han pasado por estas técnicas.