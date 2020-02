Edmundo Arrocet a María Teresa Campos: "Yo la quiero mucho"

La entrevista de María Teresa Campos en el 'Deluxe' no ha dejado a nadie indiferente. La presentadora abrió su corazón para hablar alto y claro sobre cómo se había sentido tras su ruptura con Edmundo Arrocet. Un final de lo más doloroso que llegó sin que ella se lo esperase.

Muy emocionada, la madre de Terelu y Carmen Borrego abordó sin tapujos este final donde no descarta una segunda oportunidad. Mientras, Arrocet sigue manteniendo su silencio.

Edmundo Arrocet no termina de dar su versión de lo ocurrido. Una actitud que ha mantenido desde que saltó a la luz la noticia. Ante las preguntas de la prensa este lunes, el cómico chileno aseguró que va a esperar a ver la entrevista de su ex tranquilamente: "La voy a ver tranquilo".

Además, reconoció que si María Teresa no ha hablado mal de él durante la entrevista es porque no tiene motivos: "No tengo la menor idea, no tiene por qué hablar mal de mí". Unas declaraciones en las que también aseguró que sigue queriendo mucho a su expareja: "Sí, yo la quiero mucho así que por lo tanto....", y añadió: "Imagínate, he estado seis años con una persona".