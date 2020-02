Lady Gaga tiene nuevo novio, el empresario Michael Polansky

¡Por fin hay confirmación oficial! Desde finales de año mucho se ha especulado sobre el nuevo novio de Lady Gaga, ese misterioso hombre con quien pasó la última noche de 2019 y con quien se fundió en un apasionado beso para dar comienzo al nuevo año. Gracias a unas fotografías tomadas por 'Page Six' la semana pasada, se supo que el chico era Michael Polansky, el exitoso inversor, empresario y consejero delegado del Grupo Parker, perteneciente al que fue presidente de Facebook y actual accionista de Spotify, Sean Parker.



No ha sido hasta el fin de semana de la Super Bowl cuando la cantante hizo oficial su relación. El sábado, Gaga dio un concierto en Miami con motivo del Pre-Super Bowl Show y Michael estuvo en todo momento a su lado. La pareja, que ya había pasado unos días en la casa de veraneo de la artista en la ciudad, se presentó al evento de la mano y, mientras Lady Gaga lo daba todo en el escenario, su nuevo novio pasó un buen rato en la zona VIP acompañado por la madre de la artista, Cynthia Germanotta.



Si bien ya no hacía falta confirmación de la reciente relación entre ambos, para rematar el fin de semana Lady Gaga publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde se la ve sentada en el regazo de Polansky en actitud muy cariñosa: "Lo pasamos muy bien en Miami. Mucho amor a todos mis pequeños monstruos y fans, ¡sois los mejores!', es el texto que acompaña a la fotografía.





Según fuentes del portal de noticias 'E! News', la pareja ha querido esperar un tiempo para hacer pública su relación debido al bajo perfil que Michael Polansky mantiene por su trabajo.y ella no quiere exponerle innecesariamente. Si bien no se sabe cuando se conocieron, todo apunta a que fue el pasado mes de diciembre en el cumpleaños de Polansky.Cabe recordar que en los últimos meses Lady Gaga fue relacionada sentimentalmente con su compañero de reparto, llegándose a especular que fue ella laentre el actor y la modelo. Tanto Gaga como Cooper aseguraron que tan solo estaban interpretando un papel para promocionar la película.Antes de esto, Gaga había estado comprometida con, con quien había mantenido dos años de relación.