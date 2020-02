La Princesa Leonor reaparece tres meses después de su último acto

La Princesa Leonor hizo ayer su primera aparición en un acto oficial en 2020 con motivo de la sesión solemne de apertura de las Cortes, después de que la última vez que se la vio fue a comienzos del pasado mes de noviembre en Barcelona durante la ceremonia de entrega de los premios "Princesa de Girona".

Leonor de Borbón, de rojo, protagonizó el pasado año diversos momentos de especial trascendencia en su papel de heredera, entre ellos su primer discurso en Oviedo en los premios "Princesa de Asturias" en octubre y su primer desplazamiento a Cataluña. Como en otros actos, la Reina ha estado pendiente de sus hijas, con las que ha tenido gestos de complicidad, cogiendo sus manos o colocándoles el pelo.

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, acusó al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, de no saludar a la Princesa Leonor en el besamanos y lo achaca a una actitud "machista". Echenique, que se desplaza en silla de ruedas y no tiene movilidad en los brazos, cuando ha pasado delante de Felipe VI, ha sido el jefe del Estado quien ha acercado su mano a la del diputado. La silla ha seguido avanzando y tanto la Reina como la Princesa han hecho el mismo gesto de saludo. El propio Echenique, al darse cuenta de que en redes sociales también se le acusaba de no haber aplaudido al Rey, ha tirado de ironía desde su cuenta de Twitter: "Es correcto. Tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura", bromeó.