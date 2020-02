Gabriela Arrocet, una chinita inesperada en el zapato de las Campos

Ágatha Ruiz de la Prada rezuma venganza en la portada de "Hola". Allí, la diseñadora da explicaciones de su situación con Luismi, "el chatarrero", que no es otra que lo ha dejado después de la supuesta infidelidad de éste. Ella "lo adora", pero ha entendido que él es un verso libre que no puede estarse quieto. Más que despechada (su tristeza ya la curó en París) está algo enfadada y al campo se ha ido a madurar su nuevo estado y, quizás, su venganza. El tiempo dirá qué hace Ágatha, que posa estupenda con sus perros y sus diseños lejos del mundanal ruido de la ciudad. La Reina Letizia y sus hijas se cuelan en portada con una foto en el Congreso, en la apertura de la legislatura, cuando fueron "centro de todas las miradas". La revista destaca también el "elegante y solemne" funeral por la Infanta Pilar junto a tres fotos de la baronesa Thyssen y las hermanas Koplowitz.

Y de la sonrisa de la venganza de Ágatha a la esperada de Sara Carbonero tras el bache en su salud. "Semana" ha encontrado a la periodista y a su marido Íker Casillas de paseo. Ella con una sonrisa de oreja a oreja en el día de su cumpleaños: 36 que ha cumplido. "Vuelven a sonreír", titula la revista. Al lado, Eva González, que defiende su confianza en su marido, Cayetano Rivera, tras el "caso Karelys" de supuesta infidelidad. "Semana" destapa también la chinita inesperada del clan Campos, Gabriela, hija de Edmundo "Bigote" Arrocet, que sale en defensa de su padre tras romper éste con María Teresa y ataca a sus hijas: "Terelu y Carmen nunca me dieron buena espina". El culebrón parece que va para largo, como el del clan Jurado. Rociíto, hija de la malograda cantante, avisa: "Una está callada hasta que decide dejar de estarlo".

Quizás no le ha sentado nada bien a ésta haber perdido en los tribunales frente a la mujer de su exmarido, Olga. Lo cuenta "Lecturas" en portada. Mila y María Teresa Campos han hecho las paces, según la revista, que las retrata felices y sonrientes en un acto en Madrid. Alicia Senovilla da una entrevista para quejarse del comportamiento de Belén Esteban y Estefanía, "estrella" de "La isla de las tentaciones", cuenta que está "rota de dolor".

"Diez Minutos" habla de la tristeza de María Teresa Campos tras romper con Edmundo: "He perdido al hombre de mi vida". No pasan tampoco desapercibidas para la revista el aviso de Rociíto de que igual un día de estos habla (no aclara de qué, pero se supone que del mal rollo con sus hijos y su ex). Sandra Barneda y Nagore Robles han retomado su relación (incluye foto en portada) y la Princesa Leonor se fue el otro día al Congreso de los Diputados con un vestido reciclado. Muy guapa de rojo.