Lorenzo Caprile habla de su relación con la Reina Letizia: "Nuestro enfado es una leyenda negra"

Lorenzo Caprile es considerado uno de los grandes modistos. Ha hecho historia con sus diseños, como fue el vestido de novia de la Infanta Cristina o el vestido rojo con el que la Reina Letizia acudió a la boda de Federico de Dinamarca, su presentación ante el resto de casas reales europeas. Ahora triunfa como jurado de "Maestros de la costura" y durante su participación en el programa "Planeta Calleja", emitido este miércoles, el diseñador se ha sincerado sobre su trabajo y vida persona.



Vive en un hotel

Lorenzo Caprile le ha contado a Calleja que vive en un hotel de tres estrellas: "He probado varias casas y siempre termina entrándome cierto agobio porque yo soy un poquito TOC y aquí me siento muy bien", explica. Toda su vida gira sobre el taller: "Aquí vengo a dormir y a ducharme. El resto, en el taller y mover el bolso".

Haciendo un repaso por su vida, el diseñador también ha recordado sus orígenes italianos, asegurando que viene de una familia de bien: "Nací en Madrid, mi familia es italiana, padre y madre. Mi abuelo paterno vino de Italia con unas patentes, con buenas ideas y fundó una empresa. Era un imperio". Sin embargo, a pesar de la buena posición familiar la situación a día de hoy es muy distinta: "No soy rico, ahora te aseguro que no. En fin, cosas que pasan en las familias, se invirtió en cosas y ya está está".



Su salida del armario

Caprile ha hablado incluso de su salida del armario, considerándose un absoluto privilegiado: "En cuanto cumplí 18 lo dije en casa; he sido muy privilegiado, no he tenido que salir del armario ni dar explicaciones. Mi padre se lo tomó bien y mi madre fue muy italiana". A día de hoy no tiene pareja. "Estoy contento de mi soltería... desde que salgo en la tele no me hace caso nadie", ha dicho.

Lorenzo también ha hablado del éxito, asegurando que hubo un momento que se le fue la cabeza y sino fuera por sus hermano no sabría que sería de él: "Siempre les doy las gracias porque se te va la pinza en un momento dado, te vuelves gilipollas cuando ves tu firma. Mis hermanos me pusieron en mi sitio. Me emociona cómo me ayudaron a bajar a la realidad".



El vestido rojo de la Reina

Su éxito llegó a su punto más álgido tras su trabajo para la Reina Letizia. A pesar del éxito del vestido, Lorenzo nunca volvió a trabajar para la mujer de Felipe VI, siendo la relación entre ambos un absoluto misterio y como era normal, Jesús le pregunto al respecto: "Vestí a la reina Letizia siendo señorita y luego convertida en Princesa de Asturias", presumía Caprile, aunque sin quitar merito a sus compañeros. En cuanto al trabajo del inolvidable vestido rojo, Lorenzo solo declara: "Nosotros recibimos un encargo por parte de Casa Real para hacer un ajuar de gala. Fue una relación muy cordial". Eso sí, todavía es más escueto cuando le preguntan por el supuesto enfado: "¿Enfado? Ay, no lo sé, eso es leyenda negra".