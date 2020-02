Víctor Manuel canta por tres en Oviedo

Lo vendió todo en 24 horas, amplió calendario repitiendo éxito de taquilla, reservó una fecha más, agotó de nuevo las entradas y se plantó en tres conciertos. Ahora queda la duda de qué hubiera pasado si Víctor Manuel llega a programar un cuarto espectáculo en Oviedo. El cantante ha hecho historia en la capital asturiana al ofrecer tres funciones seguidas en el teatro Campoamor para presentar su último disco: "Casi nada está en su sitio". La primera será mañana, a las 20.30 horas, y las otras dos, el sábado (20.30 horas) y el domingo (19.00 horas). Las únicas localidades disponibles son las llamadas de "escasa o nula visibilidad".



El último concierto en Asturias del artista mierense fue a finales del pasado octubre, cuando actuó en Cenera, localidad en la que también ofreció en 1990 uno de sus conciertos más concurridos y recordados ante unas 30.000 personas. En Oviedo, en su doble concierto de hace cinco años, el cantautor colgó el "no hay billetes" para ambas funciones actuando ante 20.000 espectadores que vibraron con sus grandes éxitos.

En los tres conciertos de Oviedo, Víctor Manuel hará un repaso por sus clásicos y promocionará un nuevo trabajo, el primero que contiene temas inéditos y originales del cantante desde 2008. Los organizadores de estas actuaciones indican que no hay constancia de que un mismo cantante haya tenido que ampliar hasta tres fechas seguidas su presencia en las tablas del teatro Campoamor. Pero eso no parece nada extraño en la trayectoria de un intérprete que tiene en Asturias a una legión de incondicionales y cuyas canciones son auténticos himnos que se han transmitido de una a otra generación a lo largo de medio siglo, desde su "Asturias" a "La planta 14". El próximo trío de conciertos será la última oportunidad para verlo en el Campoamor y una de las últimas para poder ver a Víctor Manuel dentro de esta gira, que no se prolongará más allá del próximo mes de octubre, con actuaciones previstas en La Coruña, Gran Canaria, Lanzarote, Jerez de la Frontera y Murcia.

El disco "Casi nada está en su sitio" incluye homenajes a España o a Asturias con temas como "Allá arriba al Norte", que reza:

"Allá arriba al norte, entre el monte y el mar

Encontré un paraíso natural

Allá arriba al norte, qué te puedo contar

No te pierdas la felicidad".

Víctor Manuel está en un periodo de plena actividad. Además de continuar la gira de su nuevo disco, un trabajo que según propia confesión surgió casi del tirón -"como cerezas enganchadas de un cesto"-, también acaba de publicar un libro de recetas que lleva por título "El gusto es mío". Este volumen no es exclusivamente gastronómico. Es un recorrido por su vida utilizando la cocina como hilo conductor, una suma de recuerdos culinarios que representan su forma de enfocar la vida como una celebración. También es el protagonista del documental "El abuelo Víctor", una obra dirigida por Emilio J. Ruiz y con la participación de Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Joaquín Sabina, sus hijos David y Marina San José y José Luis García Sánchez.

Las actuaciones de Víctor Manuel forman parte de un amplio ciclo musical programado a lo largo de este año en la capital asturiana, con citas como la de Chick Corea, leyenda viva del jazz, que estará en Oviedo el 7 de marzo para ofrecer un concierto en el Campoamor para presentará la "Trilogía Chick Corea", un formato en el que estará acompañado por Christian McBride (contrabajo) y por el batería Brian Blade.