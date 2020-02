¿Qué hace Gisela en los Oscar?: este es el motivo por el que actuará en la gala

Gisela ya está contando las horas para subirse al escenario del teatro Kodak de Los Ángeles. La cantante ha compartido con una fotografía desde el Loews Hotel de Hollywood donde calienta motores para esta noche de auténtico sueño para ella. Y es que la exconcursante de Operación Triunfo 1, que puso voz a la canción principal de "Frozen", actuará con sus homólogas de otras partes del mundo durante la gala.



"Me hace muchísima ilusión, es un momento único en mi vida. Quería daros las gracias por estar ahí apoyándome desde España. Sé que os encantaría saber muchos detalles, pero de momento no puedo contar nada, ni de cómo voy a ir vestida, ni cómo va a ser la actuación pero lo estoy viviendo de una manera muy intensa y espero poder, poquito a poquito, ir compartiendo cosas con vosotros", aseguraba la intérprete catalana.



De su look para los Oscar sabemos que será el diseñador Jordi Dalmau el encargado de vestirla. Un encargo muy especial del que él está tremendamente orgulloso: "Gisela es para mí como mi hermana, como una de las mejores amigas que tengo. Es una emoción y un orgullo que lleve un vestido mío en los Oscar".



Un momento histórico en los Premios de la Academia del cine de Hollywood que la propia Gisela ha querido compartir con todos sus fans.