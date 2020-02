Una Familia más Real que nunca. Así se muestran los Reyes y sus hijas, Leonor y Sofía, en sus nuevos retratos oficiales. Son los primeros desde que son monarcas, mientras que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía aparecen por vez primera en un retrato oficial junto a sus padres.

La fotógrafa madrileña Estela de Castro, autora de los retratos, afirma que don Felipe y doña Letizia le pusieron las cosas "muy fáciles" y le dieron "total libertad" para decidir la luz, los fondos y los colores de las imágenes.

De Castro destaca que se mostraron "muy cercanos". "Enseguida te dan confianza. Desde el principio me dejaron total libertad en que dirigiera todo, la luz, el espacio, el color, el fondo... Todo lo he elegido yo. Y esa confianza que depositan en ti te hace ir más relajada", explica.

La fotógrafa madrileña revela que el trabajo le llevó "unos meses", desde que aceptó el cometido hasta que completó las diez fotografías, los primeros retratos de don Felipe y doña Letizia como Reyes -los anteriores eran de 2010, cuando eran Príncipes- junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. "Había que encajar muchas piezas. Si no, no habría podido hacerlo bien. Necesitas tiempo", argumenta De Castro sobre la duración del trabajo, que se desarrolló en el Palacio Real, para las imágenes de gala, y en el Palacio de la Zarzuela, para las de civil.

Ante la llamada que recibió de la Casa Real para reunirse con ella, confiesa que "no imaginó que sería para hacer esas fotos, sino más para un reportaje familiar o renovar las de los trabajadores de la Zarzuela". Según la artista madrileña, la escogieron porque "les gustaba cómo utilizaba la luz, la manera de fotografiar" y el que sus retratos eran "naturales y cercanos, que era la idea que quería hacer con los Reyes". Aceptado el encargo, De Castro ha agradecido las facilidades que le dieron don Felipe y doña Letizia: "Ha sido muy fácil. Cuando son tan cercanos, a ti te dejan ser como eres". "Fui como yo soy. Me llamaron por lo que yo hago, por lo que tenía que hacer lo que hago siempre y ser natural. Si llamas a un fotógrafo y no respetas su forma de ver la luz, no le llames entonces", se sincera.

En el retrato de gala, el Rey luce el uniforme de gran etiqueta de capitán general del Ejército de Tierra, mientras la Reina posa con un vestido largo en color rosa y flores bordadas en tono gris. Un diseño firmado por Carolina Herrera que estrenó durante una cena de gala en Japón con motivo de la entronización de Naruhito. Para el retrato civil doña Letizia confió también en Carolina Herrera con un vestido sobrio con escote cerrado con una discreta abertura en forma de lágrima, de manga larga, ajustado a la cintura y por debajo de la rodilla.

Mientras en las imágenes en solitario y al lado del Rey luce el vestido en color azul marino, en la imagen en la que aparece al lado de su hija lo luce en rojo. Un diseño que ya llevó durante los premios "Princesa de Asturias" para el debut en ellos de su hija mayor. Tanto Leonor como Sofía posan con los mismos estilismos que llevaron durante la última celebración del Día de la Hispanidad. En el caso de Leonor se trata de un conjunto de tweed en rosa palo, mientras su hermana luce un vestido de corte similar y en el mismo tejido pero de color azul. Ambas, cómo no, llevan bailarinas.