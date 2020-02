Ivonne Reyes ataca a Pepe Navarro: "Vuelve a salir en la tele gracias a su hijo"

Ivonne Reyes está de lo más nerviosa al tener que despedir a su hijo Alejandro. El joven se ha convertido en uno de los nuevos concursantes de Supervivientes 2020, toda una sorpresa para ella misma.

Según ha desvelado a las cámaras de Europa Press, la venezolana todavía se está haciendo a la idea de que su hijo va a participar en el reality: "Todavía estoy lo digiriendo. No me lo esperaba pero bueno, si él está contento y feliz no puedo hacer nada más, es mayor de edad, la madre calladita y a apoyarle en todo lo que quiera", y añade que su hijo dará mucha guerra en la isla: "Alejandro me sorprende mucho siempre, de verdad que ya lo veréis... no sabría ni cómo actuar yo, yo te diría me voy a comer la isla pero no he ido todavía, irá él primero".

En cuanto a la airada reacción de Pepe Navarro, Ivonne responde tajante: "Creo que muy en el fondo está tan orgulloso de que su hijo vaya a la isla, por fin sale a la palestra, por fin vuelve a salir en la tele, gracias a su hijo está ahí, que aproveche las cámaras que eso le viene bien".

Y en cuanto al varapalo judicial de su derrota frente a Andrea Navarro y Eva Zaldívar, la venezolana mantiene que "sí que han cometido un delito si se leen bien las cosas, hay cosas que no están muy claras, eso está dicho y reconocido, no se va por el mundo robando ADN, han robado ADN y eso no se debe, está todo confundido y han querido confundir", y añade: "Es una cuestión bastante delicada lo de robar ADN, robar ADN por el mundo es muy delicado, muy delicado y más de lo que se imaginan. El código civil no lo tiene registrado de momento pero habría que ampliarlo. No soy la única, hay muchos casos y es bastante delicado, no es una cuestión de tonterías que se digan en la tele, hay otras vías. Yo por mi parte como madre, como ser humano y como persona civilizada, por mi hijo y por el resto yo voy a seguir hasta el final, obvio y lo veréis. Eso nos viene bien a todos".