El emotivo mensaje de despedida de la hija de Paz Padilla a su abuela

Esta semana no ha sido nada fácil para Paz Padilla. La presentadora gaditana perdía a su madre a los 91 años de edad. Un triste adiós en el que ha recibido todo el calor y el cariño de los suyos.



Anna Ferrer Padilla no se ha separado en ningún solo momento de su madre, demostrando que la relación madre e hija es excelente. Además, la influencer tenía un gran cariño por su abuela Lola, motivo por el cual ha querido despedirse de ella con un emotivo mensaje en su perfil de Instagram.



"Decir que no he conocido a nadie más carismático, divertido, positivo y luchador es quedarse corta. Me ha encantado ver hoy la de gente que quería y admiraba a mi abuela. Somos muchos los que estamos tristes hoy, y eso solo me hace pensar que quiero seguir su ejemplo, quiero llegar a formar una familia tan grande y tan unida, y vivir una vida larga y feliz rodeada de gente que me quiera tanto. No me equivoco cuando digo que era la persona con mas luz de este planeta.Seguiremos tu luz para siempre", escribía la hija de Paz Padilla en una imagen junto a su abuela Lola. Descanse en paz.





Paz Padillatras varios días ingresada en el hospital Virgen del Mar debido a una rotura de cadera por la que tuvo que ser intervenida.A pesar de su edad, este ha sido un inesperado revés para la presentadora que mantenía con su madre una relación de lo más especial ya que Lola era un pilar fundamental en la familia. En esta ocasión Paz recibió todo el cariño y el apoyo de familiares en la capilla ardiente instalada en Cádiz en la que pudimos ver a la actriz con un rostro mucho más triste del que nos tiene acostumbrados.