"El que está en contra de la eutanasia es incapaz de ponerse en el lugar del otro"

"La Pasión según Igor Paskual". Este es el trabajo que esta noche presenta el asturiano Igor Paskual en el Santa Cecilia, santuario de los músicos que pasan por Avilés. El concierto comenzará a las 21.00 horas.

- ¿Promete decir la verdad, nada más que la falsa verdad por el bien de la comunidad, como dice en "Dios es colombiano"?

-Quiero decir que la verdad y la realidad son elementos que nos hacen sufrir muchísimo. Todo arte, e incluso cuando hablamos y contamos cómo ha ido nuestro día, hacemos una selección: eso no es mentir sino jerarquizar el relato según nuestros intereses. Todo arte, incluso el realista, no es realista.

- ¿No cree en la objetividad?

-Creo que la mentira es necesaria y nos ayuda a vivir. Si viviéramos con la verdad no podríamos ni mirarnos al espejo. Nos engañamos a nosotros mismos porque tenemos parte geniales, pero otras que no lo son tanto. Y en estas está el rock, que es la mentira más maravillosa que hay, porque además es una mentira sonora. En un libro, por ejemplo, hay un elemento físico, pero en el rock la mentira es hetérea.

- ¿Se considera un profeta?

-En este disco quería jugar con elementos religiosos porque los conocemos muy bien, me sirven de ayuda para que todo el mundo entienda lo que quiero decir. En la religión católica se usan mucho las imágenes, está llena de elementos incluso eróticos, y creo que el rock y la religión se parecen mucho.

- ¿En qué?

-En que tienen muchos santos y muchos mártires. Yo no me considero un profeta ni mesías pero sí un fiel devoto.

- ¿A quién considera profeta?

-A David Bowie, sin duda.

- ¿Es un músico de consignas por eso de "la clase obrera ni está ni se la espera" de "Dios es colombiano"?

-"Dios es colombiano" es una canción atípica. Siempre me he metido mucho con los grupos con consigna, de lo político a lo panfletario hay muy poca distancia. Es una canción "antipunk", casi tiene más que ver con Bob Dylan que con "La Polla Records".

- Ahora que se habla más que nunca de la eutanasia, ¿cuál es su opinión?

-El que está en contra de la eutanasia es porque es incapaz de hacer un acto tan católico de ponerse en el lugar del otro. Todos los partidos que van en contra no han leído bien la biblia y no se han enterado de lo que pone el Nuevo Testamento. Solo un imbécil moral podría estar en contra. Estoy completamente a favor, aunque mi disco es antisuicidio. La vida es un regalo y a veces hay que hacer un esfuerzo por los que no están, se lo debemos.

- El rock lleva muriendo años, pero sigue llenando estadios. ¿Cómo se entiende esto?

-Dicen que el rock ha muerto igual que Dios ha muerto, pero nadie se lo quiere creer. El nivel de supervivencia del rock es extraordinario. Como no está de moda en Europa pensamos que en ningún sitio lo está, pero basta con ir a Argentina o México para darse cuenta del error. ¿El problema? Parece que el baremo cultural se marca en lo que gusta a la adolescencia, pero para muchas generaciones el rock es un código vital.

- Tiene cuatro líneas para vender el concierto de esta noche en el Santa Cecilia.

-Como es San Valentín nos sortearemos los miembros de la banda para dar cariño al público que no acuda acompañado, o también. Nosotros seremos el regalo. Y ya en serio: será un concierto emotivo, mi primer concierto lo dí en Avilés, en el colegio Marcos del Torniello, y esta es una ciudad bastante apasionada llena de grandes músicos. Nosotros llegamos rodados.