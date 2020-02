El alemán Alec Empire regresa al LEV con su banda

El músico alemán Alec Empire regresará con la banda "Atari Teenage Riot" al festival festival de música electrónica visual inmersiva Laboratorio de Electrónica Visual (LEV) que celebrará su decimocuarta edición del 30 de abril al 3 de mayo en el teatro La Laboral de Gijón. A la cita también se suman µ-Ziq y Cristian Vogel. También estarán "Squarepusher" con su nuevo álbum Be up a Hello, el japonés Ryoichi Kurokawa y Oval. Las entradas se pusieron ayer a la venta.