Selena Gomez: "Mis abuelos cruzaron la frontera de forma ilegal"

Selena Gomez se ha convertido en la protagonista del próximo número de primavera de la revista Dazed. Feliz por su nuevo álbum, 'Rare', la intérprete ha respondido a las preguntas de amigos, actores y fans en un reportaje apasionante fotografiado por Brianna Capozzi.

Y una de las preguntas más interesantes es la que de una seguidora que le pregunta sobre qué miedos sintió tras estar cuatro años sin sacar disco: "Pensé que mi carrera como cantante estaba terminada. Realmente pesó eso", pero añade: "He trabajado mucho y muy duro en este álbum".

En cuanto a las características que más le gustan de sí misma asegura que "ama su inocencia", y su estilo: "Me gusta mi estilo de música y mi estilo en general. No es que sean una gran combinación. Estoy muy orgullosa de la música que hago, por supuesto, pero he estado en diferentes momentos por lo que cuando escucho algo del pasado es como '¡Oh, no!'".

En cuanto a su carrera como actriz, Selena tiene claro que si tuviese que elegir una película de miedo en la que actuar esa sería Psycho de Alfred Hitchcock, y desearía ponerse a las órdenes del cineasta Martin Scorsese.

Una serie de confesiones en las que presume de su apellido latino: "Mis abuelos tuvieron que cruzar la frontera de forma ilegal. Si no hubiera sido así yo no hubiera nacido. Tengo mucho cariño a mi apellido. Me he dado cuenta de que escucho mucha música en español, y esto es una cosa que cada vez me ocurre más. Así que hay muchas más cosas que me encantaría hacer porque no lo tomo a la ligera, me siento muy orgullosa (en referencia a sus orígenes latinos)".