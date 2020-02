-Cuando dirijo cambio el chip, me pongo más firme porque soy demasiado melosa.

Verónica Forqué (Madrid, 1955) es la directora de "Españolas, Franco ha muerto", una comedia trágica cuyo estreno nacional acogerá mañana, viernes (20.15 horas), el teatro Palacio Valdés, en Avilés. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA inmediatamente después de la rueda de presentación de la obra, escrita a cuatro manos por Ruth Sánchez y Jessica Belda.

-¿Cómo anda?

-Ahora bien: me arreglé la espalda porque no podía ir de aquí ahí al lado, no podía caminar. Era una ciática permanente. Para no enrollarme: me operó el doctor Rafael González, el mismo que a Rosa Montero; me puso cuatro clavos y dos placas. Aquello fue como de fontanería. Me recolocaron la espalda, me puse a hacer pilates. Me he comprado zapatillas, no corro, pero camino y estoy fenomenal.

- ¿Qué le llamó la atención de "Españolas, Franco ha muerto"?

-Fue el hecho de ver a Ruth Sánchez y Jessica Belda en "La sección", en el Teatro del Barrio, en Madrid. Les dije que tenían que haberla llamado "La Sección Femenina", que así se llamaba de verdad.

- Usted hizo una película sobre el tema.

-Claro, con Trueba.

- "El año de las luces".

-¿Se acuerda? Con mi gorrita y con mi Chus Lampreave al lado, que era también de la Sección Femenina. La camisa azul, el yugo y las flechas. Como no había nada en España cuando yo tenía 12 o 13 años, estuve en la Sección Femenina. Te mandaban a Cercedilla, a hacer caminatas. Nos lo pasábamos pipa, pero, claro, un facherío que ni se puede imaginar.

- ¿Fueron las autoras las que la convencieron?

-No, no. El productor, Miguel Cuerdo. Me dijo: "Vente a ver 'La Sección' ". "La Sección" me hizo mucha gracia, vi que las dos autoras tenían mucho talento. Leí "Españolas, Franco ha muerto", me pareció que había muchísimo que trabajar, pero que era muy interesante. Así que ahí nos metimos. Hemos estado trabajando autoras y yo juntas unos meses.

- Lo que cuenta la obra lo vivió usted de primera mano.

-Claro. Yo estaba debutando en Palma con Núria Espert el 20 de noviembre de 1975, el día que murió Franco. Hacía "Divinas palabras", de Valle-Inclán. Era Simoniña, la hija de la Espert y de Héctor Alterio. Fue mi primer papel.

- El otro día pasaron por Avilés con otras "Divinas palabras".

-Sí, las de María Isasi, la hija de Marisa Paredes. Todavía no la vi. La tengo que ver.

- Dentro de no mucho viene también como actriz a Avilés.

-Después de la avería que tuve, pues me recompuse y, como le decía antes, decidí postularme. Mira, yo soy muy de postularme: le dije a Miguel Cuerdo, el productor de "Españolas...", que quería volver a dirigir. ¿Se acuerda de cuándo vine a Avilés con "Adulterios", con María Barranco y Miriam Díaz-Aroca? Pues eso fue en 2008, no me había separado todavía. Me separé en 2014, con "Buena gente". Así que cuando Cuerdo me ofreció esto dije: "Sí, sí, sí". "Las cosas que sé que son verdad", que es la obra que hago como actriz, que es un obrón: va a flipar. Me puse a leer la obra... y a llorar y llorar. Y que te pase esto a los 64 años... Pedí estar ahí, en "Las cosas que sé que son verdad", que se verá en el Niemeyer en unos meses. Nadia Corrales es la productora. Me había propuesto un proyecto, pero no me vi. Le dije: "¿Tú qué haces ahora, Nadia?" Y me habló de esta obra. Me dijo que me mandaría el texto. Le respondí que no, que quería que Julián Fuentes, el director, me viera, porque sé que los jóvenes no me han visto en teatro. Que me viera y que me viera el tipo. Me vino a ver a "Los cuerpos perdidos", que es un obrón también, de Carlota Ferrer. Nos gustamos mucho y aquí estamos.

- ¿Qué le gusta más?, ¿actuar o dirigir?

-Cuando dirijo cambio el chip, me pongo más firme porque soy demasiado melosa.