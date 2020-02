Depp, en Berlín

El Festival de Cine de Berlín acogió el estreno de "Minamata", en la que Johnny Depp interpreta al fotógrafo bélico estadounidense W. Eugene Smith, y además se proyectaron las primeras películas que compiten por el "Oso de Oro". El programa comienza con el thriller psicológico "The intruder", de la directora argentina Natalia Meta, y el drama artístico "Hidden Away". Asimismo, se presentará la nueva película de Pixar "Onward: No half measures".