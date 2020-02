La música asturiana rinde tributo a Elías García

Elías García, que fue miembro de grupos folk como "Felpeyu" y "Llan de Cubel", con un galardón a título póstumo, y Jorge Muñoz "Explosion" fueron los protagonistas de la XV Gala de los premios "AMAS", celebrada ayer en el teatro Filarmónica de Oviedo. El organizador de los premios, Geno Cuesta, y la presentadora de la gala, Arantxa Nieto, guiaron el acto, al que asistió el concejal de Cultura de Oviedo, José Luis Costillas, y la consejera de Cultura, Berta Piñán. El Anuario de la Música en Asturias (AMAS) distingue con sus premios a los mejores trabajos editados cada año y reconoce con ellos la trayectoria profesional de los músicos.

Los galardonados este año han sido Puri Penín (voz), Fernando Espina (bajo), Kiko Martínez (batería), Emilio Ribera (guitarra), Elena Pinto (teclados), Nacho García Pevida (otros instrumentos), la Banda de Gaites "Llacín" de Llanes (gaita), David del Río (letras), Mario Viñuela (producción), Héctor Llamazares (DJ), David Mallada (electrónica), "Desakato" (directo), Miguel González Díaz por "Xeitu" (portada y diseño), Desenfocado Producciones por "No es" (vídeo), "Murniu cantar" de "Corquiéu" (canción folk), "L'entamu" de Eva Tejedor y "Les Pandereteres" (disco folk), "Ella nun escaez" de "Skama la Rede" (canción rock), "Realm of the banished gods" de "Legacy of Brutality" (disco rock), "Mi otro yo" de "Sonámbulos" (canción otras escenas), "Prefiero ver llover" de Silvia Quesada (disco otras escenas), Fran Juesas (grupo revelación) y Jahzzar por "Llaberintu" (música para cine).

Casi 90 artistas asturianos en 22 categorías compitieron en esta edición del certamen.