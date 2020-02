El calvario de Rociíto

Eva González y Cayetano Rivera protagonizan la portada de "Hola", que los retrata con su hijo a la salida del bautizo del primo del pequeño en la iglesia donde la pareja se casó. Nada raro si no fuera porque es de las primeras fotos en las que el torero y la modelo reaparecen juntos, destaca la revista, tras una crisis conyugal (el "caso Karelis"). Ambos van elegantemente vestidos (él con traje, ella con blusa y pantalón en tonos azules), Eva sonríe y lleva a su hijo en brazos, mientras Cayetano tiene más bien cara de pocos amigos. Felicidad es lo que rodea a Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, que se cuelan en portada en una pequeña foto robada dándose un cariñoso y casto beso: "Dos enamorados por el mundo", describe "Hola". La modelo Petra Nemcova y el calvario para tener a su hijo, y la progresiva caída en desgracia en Buckingham de los Duques de Sussex, Enrique y Meghan, que no podrán ir de "royals" por el mundo), son otras de las historias destacadas.



"Lecturas" da cabida a la relación de Gianmarco y Adara, una pareja de televisivos de actualidad. Ella cuenta que se siente más o menos como una Julieta del siglo XXI, y todo porque su familia no acepta a su novio. La foto de portada como que no les va a gustar mucho a los familiares, pues ambos posan como dos tortolitos. La revista también desvela cómo es el nuevo piso de Terelu Campos y recoge unas declaraciones de Rocío "Rociíto" Carrasco Mohedano, la hija de Rocío Jurado: "He llorado mucho".



Esto último también va a lo grande en "Semana", donde Rociíto espeta: "Hay heridas que no cierran". Se refiere a los problemas con su hija, que esta temporada está lejos, por el Caribe, en "Supervivientes". Tranquilo y enamorado posa Fonsi Nieto, quien después de haber tenido sus más y sus menos con su ex y madre de su hijo, Alba Carrillo, ha llegado a la conclusión de que la felicidad de ésta "es lo mejor" para él. Fonsi posa con su mujer, la medio asturiana por parte de madre Marta Castro. La revista relata la preocupación de Ana Obregón y Alexandro Lequio por su hijo, enfermo de cáncer y que ha estado unos días ingresado. Y también desvela que Ivonne Reyes no se casa: la modelo venezolana ha suspendido su anunciada boda con Micky Mata.



Más Rociíto en "Diez Minutos", que recoge en portada las mismas declaraciones y la misma foto que "Semana". Mientras, su hermana Gloria Camila celebró sus 24 años con su novio. Alejandra, la hija de Terelu Campos, al igual que su madre, también estrena casa. En su caso, un piso de 52 metros cuadrados y 1.000 euros de renta al mes. Ella que podrá pagarlos€ Por la calle y felices pasean estos días dos nuevas madres, Toñi Moreno y Pastora Soler. "Pasean a sus niñas y comparten confidencias", titula la revista. Pues que lo disfruten por mucho tiempo.