El nieto medio vaqueiro de Isabel Preysler, de portada

El nieto medio vaqueiro de Isabel Preysler da sus primeros pasos y, a la par, acapara sus primeras portadas. "Hola" le da en su número de esta semana protagonismo al pequeño Miguel, junto a sus padres Fernando Verdasco y Ana Boyer, en un viaje por Nueva York. Verdasco es quien aporta la cuota vaqueira a la pareja y a su vástago, pues es descendiente de un pareja de la braña de Pena (Valdés) que emigró a Madrid a finales del siglo XIX. "Hola" relata la "divertida" escapada de la familia a la ciudad de los rascacielos. Como divertida y algo más (apasionada dice "Hola") ha sido la de Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek a Hawai. Aparecen en una foto abrazados y sumergidos en las aguas del Pacífico. Es la primera vez que se les ve juntos tras la muerte de Ari Ben, exmarido de la princesa. Se hablaba de que habían roto, pero las imágenes apuntan a todo lo contrario. Viento en popa también va el amor de Carmen Martínez-Bordiú con Tim: ambos aparecen en un reportaje sobre su vida en Portugal en una casa frente al mar.



Cuenta Pilar Eyre en "Lecturas" que Isabel Pantoja no devuelve los trajes que le prestan en la tele para sus apariciones. Ella sabrá por qué. Gloria Camila, hija de Rocío Jurado, cuenta que Rocío Flores, nieta de ésta e hija de Rociíto Carrasco, ha sido para ella la hermana que ésta última no fue. Un poco lioso. La revista revela también que Estela Grande está en tratamiento tras romper con Diego, de la familia Matamoros, con la que dice que ha vivido "cosas muy duras".



Tirando cañas. De esa guisa han pillado a Victoria Federica, para más señas hija de la Infanta Elena, sobrina de Felipe VI y nieta de Juan Carlos I. Se podría seguir ahondando en su ilustre árbol geneaológico pero no viene al caso. La cuestión es que "Vic" protagoniza cada semana una historia que no debe de gustar mucho en casa, ni a sus padres ni en Zarzuela. "Semana" cuenta que tiró cañas "en el bar de los famosos". Con ella estaba una amiga, con no poco linaje aristocrático tampoco: Tana Rivera, nieta de la Duquesa de Alba. La portada se completa con un "especial coronvirus", dedicado a lo que dicen los famosos de la enfermedad que trae en danza a medio planeta. También anuncian el próximo y "espectacular" concierto de Isabel Pantoja en Madrid.



María Lapiedra y Gustavo cuentan las horas para ver la cara de Mia, su hija. Ambos posan para "Diez Minutos" poco antes de que ella dé a luz, si no es que lo ha hecho ya dado lo embarazadísima que luce. Y para completar, un trío de parejas apasionadas: Marta Luisa y "su chamán", de pasión playera; Sandra Barneda y Nagore, que lo vuelven a intentar; y "El Tato" y Sibi Montes, de mimos y besos en Huelva.